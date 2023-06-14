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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:12 14.06.2023 (обновлено: 08:40 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/odessa-1877926563.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2023
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одессе, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T03:12
2023-06-14T08:40
специальная военная операция на украине
одесса
киев
харьков
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, передает украинское агентство УНИАН.&quot;Сообщают о громких взрывах в Одессе. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал оставаться в укрытиях&quot;, - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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одесса, киев, харьков, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ, В мире
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Спикер областной военной администрации Братчук: в Одессе прогремели мощные взрывы

© ГУ ДСНС України в Одеській областіПожарный в Одессе
Пожарный в Одессе
© ГУ ДСНС України в Одеській області
Пожарный в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, передает украинское агентство УНИАН.
«

"Сообщают о громких взрывах в Одессе. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаКиевХарьковВооруженные силы РФВ мире
 
 
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