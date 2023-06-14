https://ria.ru/20230614/odessa-1877926563.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2023
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одессе, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T03:12
2023-06-14T03:12
2023-06-14T08:40
специальная военная операция на украине
одесса
киев
харьков
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/03/1557590311_7:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_1872431a3fafb40d25e940d47c53a1d8.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, передает украинское агентство УНИАН."Сообщают о громких взрывах в Одессе. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877916137.html
одесса
киев
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/03/1557590311_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_aa4fb9702b072f1dcd3c5474f7e73d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, киев, харьков, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ, В мире
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Спикер областной военной администрации Братчук: в Одессе прогремели мощные взрывы