https://ria.ru/20230614/odessa-1877926563.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2023

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Одессе, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T03:12

2023-06-14T03:12

2023-06-14T08:40

специальная военная операция на украине

одесса

киев

харьков

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, передает украинское агентство УНИАН."Сообщают о громких взрывах в Одессе. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877916137.html

одесса

киев

харьков

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одесса, киев, харьков, вооруженные силы рф, в мире