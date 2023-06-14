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В Латвии на границе собрались украинцы, желающие попасть в Россию

В Латвии на границе собрались украинцы, желающие попасть в Россию - РИА Новости, 14.06.2023

В Латвии на границе собрались украинцы, желающие попасть в Россию

На пункте пропуска "Виентули" на границе Латвии выстраиваются очереди из украинцев, которые хотят въехать в Россию, пишет портал LSM. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:09

2023-06-14T07:09

2023-06-14T10:34

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На пункте пропуска "Виентули" на границе Латвии выстраиваются очереди из украинцев, которые хотят въехать в Россию, пишет портал LSM.По информации издания, на прошлой неделе на границе заработал пункт по оказанию помощи жителям Украины, которые хотят вернуться в родные места в новых российских регионах.В местной погранслужбе отмечают, что очереди стали возникать еще в конце мая. Одной из причин называется медленная проверка въезжающих российской стороной.Как пишет LSM, среди желающих перейти границу, кроме украинцев, есть и граждане Молдавии. "Мы стоим здесь уже целый день и не знаем, как долго еще будем стоять", — рассказал порталу один из них.По данным УВКБ ООН, с 24 февраля прошлого года в Россию прибыли более 2,8 миллиона украинцев.

https://ria.ru/20230612/bezhentsy-1877695433.html

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в мире, россия, украина, латвия