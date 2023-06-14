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Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.06.2023
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку
Украинские войска вечером в среду выпустили еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:15
2023-06-14T23:15
2023-06-14T23:15
специальная военная операция на украине
донецк
украина
сцкк
кировский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска вечером в среду выпустили еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.15 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 22.35 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Куйбышевский район расположен на западе города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
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донецк, украина, сцкк, кировский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, СЦКК, Кировский район, Происшествия
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку