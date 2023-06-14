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Украинские войска обстреляли Горловку, Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку, Пантелеймоновку и Донецк - РИА Новости, 14.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку, Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска в выпустили в среду вечером шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка и 35 снарядов калибром 152 миллиметра... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T20:31

2023-06-14T20:31

2023-06-14T20:31

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в выпустили в среду вечером шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка и 35 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, ведомство сообщило, что с 18.04 до 18.55 украинские войска выпустили 27 снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. При этом в 20.05 было выпущено восемь снарядом того же калибра по населенному пункту Пантелеймоновка. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, по соседству с Петровским районом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия