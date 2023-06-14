https://ria.ru/20230614/obstrel-1878090720.html

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.06.2023

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:03

2023-06-14T16:03

2023-06-14T16:03

специальная военная операция на украине

донецк

украина

сцкк

кировский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.55 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.15 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города, Киевский - в северной. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, по соседству с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

донецк

украина

кировский район

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донецк, украина, сцкк, кировский район, происшествия