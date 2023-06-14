https://ria.ru/20230614/obstrel-1878065711.html

ВСУ обстреляли из "Градов" белгородское село

ВСУ обстреляли из "Градов" белгородское село - РИА Новости, 14.06.2023

ВСУ обстреляли из "Градов" белгородское село

Вооруженные силы Украины обстреляли из "Градов" село Соболевку Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, есть разрушения на территории... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:01

2023-06-14T15:01

2023-06-14T15:01

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg

БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреляли из "Градов" село Соболевку Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, есть разрушения на территории сельхозпредприятия, сообщил Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сегодня под обстрел ВСУ попало село Соболевка Валуйского городского округа. Снаряды "Града" были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков. По его словам, есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, зацепило одну хозпостройку. "Также разрушения есть на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждено административное здание и четыре единицы техники. Оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход территории", - проинформировал губернатор.

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины