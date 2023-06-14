https://ria.ru/20230614/obstrel-1878065711.html
ВСУ обстреляли из "Градов" белгородское село
ВСУ обстреляли из "Градов" белгородское село - РИА Новости, 14.06.2023
ВСУ обстреляли из "Градов" белгородское село
Вооруженные силы Украины обстреляли из "Градов" село Соболевку Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, есть разрушения на территории... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:01
2023-06-14T15:01
2023-06-14T15:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреляли из "Градов" село Соболевку Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, есть разрушения на территории сельхозпредприятия, сообщил Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сегодня под обстрел ВСУ попало село Соболевка Валуйского городского округа. Снаряды "Града" были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков. По его словам, есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, зацепило одну хозпостройку. "Также разрушения есть на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждено административное здание и четыре единицы техники. Оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход территории", - проинформировал губернатор.
https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли из "Градов" белгородское село
Белгородский губернатор Гладков: украинские военные обстреляли из "Градов" село Соболевку