https://ria.ru/20230614/obstrel-1878028038.html

Украинские военные обстреляли города на левом берегу Днепра

Украинские военные обстреляли города на левом берегу Днепра - РИА Новости, 14.06.2023

Украинские военные обстреляли города на левом берегу Днепра

Украинские войска ночью обстреляли города Каховка, Новая Каховка и села Софиевка и Старая Збурьевка на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:21

2023-06-14T13:21

2023-06-14T13:21

специальная военная операция на украине

каховка

новая каховка

днепр (город)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 июн - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли города Каховка, Новая Каховка и села Софиевка и Старая Збурьевка на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 26 снарядов, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Софиевка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. Во вторник ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 31 снаряд по населенным пунктам Корсунка, Подлеское, Солонцы, Саги, Голая Пристань и Песчаное.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

каховка

новая каховка

днепр (город)

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каховка, новая каховка, днепр (город), вооруженные силы украины