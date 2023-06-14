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Украинские военные обстреляли города на левом берегу Днепра
Украинские военные обстреляли города на левом берегу Днепра - РИА Новости, 14.06.2023
Украинские военные обстреляли города на левом берегу Днепра
Украинские войска ночью обстреляли города Каховка, Новая Каховка и села Софиевка и Старая Збурьевка на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:21
2023-06-14T13:21
2023-06-14T13:21
специальная военная операция на украине
каховка
новая каховка
днепр (город)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 июн - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли города Каховка, Новая Каховка и села Софиевка и Старая Збурьевка на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 26 снарядов, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Софиевка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. Во вторник ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 31 снаряд по населенным пунктам Корсунка, Подлеское, Солонцы, Саги, Голая Пристань и Песчаное.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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каховка, новая каховка, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Новая Каховка, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли города на левом берегу Днепра
Украинские военные ночью выпустили 26 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области