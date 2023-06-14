https://ria.ru/20230614/obstrel-1877975398.html

Украинские войска обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска

Украинские войска обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска - РИА Новости, 14.06.2023

Украинские войска обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска

За минувшие сутки украинские военные обстреляли четыре приграничных района Белгородской области, а также автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:59

2023-06-14T10:59

2023-06-14T10:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. За минувшие сутки украинские военные обстреляли четыре приграничных района Белгородской области, а также автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Во вторник, 13 июня, на приграничных территориях Белгородской области произошла серия обстрелов со стороны украинских военных. По его словам, зафиксированы "прилеты" в четырех районах: Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском, погибших и пострадавших не было. "В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 "прилета". 12 минометных снарядов выпущено по селу Белянка, 8 минометных снарядов – по селу Середа, 2 – по МАПП Шебекино. В селе Артельное сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородской районе артиллерийскому обстрелу и атакам с беспилотников подверглось село Журавлевка. В Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по селу Новопетровка. Во всех случаях обошлось без разрушений. "В Грайворонском горокруге по территории рядом с селом Дроновка выпущено три минометных снаряда. Пострадавших нет. Поврежден один частный дом – выбиты окна, посечен забор. На КПП в Козинской сельской территории с беспилотника сброшена граната, шесть минометных снарядов выпущено по территории рядом с КПП. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков. По словам губернатора, из минометов и гранатометов были обстреляны села Сподарюшино и Новостроевка-Вторая, также за прошедшие сутки на территории округа удалось сбить два БПЛА противника. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.

https://ria.ru/20230612/shebekino-1877587322.html

https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия