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Украинские войска обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/obstrel-1877975398.html
Украинские войска обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска
Украинские войска обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска - РИА Новости, 14.06.2023
Украинские войска обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска
За минувшие сутки украинские военные обстреляли четыре приграничных района Белгородской области, а также автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:59
2023-06-14T10:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. За минувшие сутки украинские военные обстреляли четыре приграничных района Белгородской области, а также автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Во вторник, 13 июня, на приграничных территориях Белгородской области произошла серия обстрелов со стороны украинских военных. По его словам, зафиксированы "прилеты" в четырех районах: Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском, погибших и пострадавших не было. "В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 "прилета". 12 минометных снарядов выпущено по селу Белянка, 8 минометных снарядов – по селу Середа, 2 – по МАПП Шебекино. В селе Артельное сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородской районе артиллерийскому обстрелу и атакам с беспилотников подверглось село Журавлевка. В Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по селу Новопетровка. Во всех случаях обошлось без разрушений. "В Грайворонском горокруге по территории рядом с селом Дроновка выпущено три минометных снаряда. Пострадавших нет. Поврежден один частный дом – выбиты окна, посечен забор. На КПП в Козинской сельской территории с беспилотника сброшена граната, шесть минометных снарядов выпущено по территории рядом с КПП. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков. По словам губернатора, из минометов и гранатометов были обстреляны села Сподарюшино и Новостроевка-Вторая, также за прошедшие сутки на территории округа удалось сбить два БПЛА противника. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
https://ria.ru/20230612/shebekino-1877587322.html
https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html
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белгородская область
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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские войска обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ четырех приграничных районов

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов
Воронка от обстрелов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. За минувшие сутки украинские военные обстреляли четыре приграничных района Белгородской области, а также автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Во вторник, 13 июня, на приграничных территориях Белгородской области произошла серия обстрелов со стороны украинских военных. По его словам, зафиксированы "прилеты" в четырех районах: Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском, погибших и пострадавших не было.
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"В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 "прилета". 12 минометных снарядов выпущено по селу Белянка, 8 минометных снарядов – по селу Середа, 2 – по МАПП Шебекино. В селе Артельное сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородской районе артиллерийскому обстрелу и атакам с беспилотников подверглось село Журавлевка. В Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по селу Новопетровка. Во всех случаях обошлось без разрушений.
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"В Грайворонском горокруге по территории рядом с селом Дроновка выпущено три минометных снаряда. Пострадавших нет. Поврежден один частный дом – выбиты окна, посечен забор. На КПП в Козинской сельской территории с беспилотника сброшена граната, шесть минометных снарядов выпущено по территории рядом с КПП. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.
По словам губернатора, из минометов и гранатометов были обстреляны села Сподарюшино и Новостроевка-Вторая, также за прошедшие сутки на территории округа удалось сбить два БПЛА противника.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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