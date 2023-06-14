https://ria.ru/20230614/obstrel-1877952658.html

ВСУ обстреляли спиртзавод в Курской области

ВСУ обстреляли спиртзавод в Курской области - РИА Новости, 14.06.2023

ВСУ обстреляли спиртзавод в Курской области

Спиртзавод в поселке Теткино Курской области подвергся обстрелу, в результате нарушено энергоснабжение предприятия и разрушены технологические линии, сообщил в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:34

2023-06-14T09:34

2023-06-14T10:27

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

украина

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 14 июн — РИА Новости. Спиртзавод в поселке Теткино Курской области подвергся обстрелу, в результате нарушено энергоснабжение предприятия и разрушены технологические линии, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. "В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение", — говорится в публикации.Старовойт отметил, что под огнем оказались населенные пункты приграничного Глушковского района.Губернатор добавил, что удару подверглись села Коровяковка и Попово-Лежачи, "обошлось без повреждений".ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Так, 9 июня украинский беспилотник упал в Курске около нефтебазы. Седьмого июня российские военные сбили разведывательный БПЛА в Суджанском районе области. В тот же день в Глушковском районе получил осколочное ранение рабочий, восстанавливавший электроснабжение после атаки ВСУ на подстанцию. А второго июня при ударе беспилотниками по Курску получили повреждения подъезд многоэтажки и несколько частных домов, люди не пострадали.В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

курская область

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, украина, роман старовойт