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ВСУ обстреляли спиртзавод в Курской области - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:34 14.06.2023 (обновлено: 10:27 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/obstrel-1877952658.html
ВСУ обстреляли спиртзавод в Курской области
ВСУ обстреляли спиртзавод в Курской области - РИА Новости, 14.06.2023
ВСУ обстреляли спиртзавод в Курской области
Спиртзавод в поселке Теткино Курской области подвергся обстрелу, в результате нарушено энергоснабжение предприятия и разрушены технологические линии, сообщил в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:34
2023-06-14T10:27
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 14 июн — РИА Новости. Спиртзавод в поселке Теткино Курской области подвергся обстрелу, в результате нарушено энергоснабжение предприятия и разрушены технологические линии, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. &quot;В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение&quot;, — говорится в публикации.Старовойт отметил, что под огнем оказались населенные пункты приграничного Глушковского района.Губернатор добавил, что удару подверглись села Коровяковка и Попово-Лежачи, "обошлось без повреждений".ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Так, 9 июня украинский беспилотник упал в Курске около нефтебазы. Седьмого июня российские военные сбили разведывательный БПЛА в Суджанском районе области. В тот же день в Глушковском районе получил осколочное ранение рабочий, восстанавливавший электроснабжение после атаки ВСУ на подстанцию. А второго июня при ударе беспилотниками по Курску получили повреждения подъезд многоэтажки и несколько частных домов, люди не пострадали.В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
курская область
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происшествия, курская область, украина, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Роман Старовойт
ВСУ обстреляли спиртзавод в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об украинском обстреле спиртзавода в поселке Теткино

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 14 июн — РИА Новости. Спиртзавод в поселке Теткино Курской области подвергся обстрелу, в результате нарушено энергоснабжение предприятия и разрушены технологические линии, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
«

"В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение", — говорится в публикации.

Старовойт отметил, что под огнем оказались населенные пункты приграничного Глушковского района.
Губернатор добавил, что удару подверглись села Коровяковка и Попово-Лежачи, "обошлось без повреждений".
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Так, 9 июня украинский беспилотник упал в Курске около нефтебазы. Седьмого июня российские военные сбили разведывательный БПЛА в Суджанском районе области. В тот же день в Глушковском районе получил осколочное ранение рабочий, восстанавливавший электроснабжение после атаки ВСУ на подстанцию. А второго июня при ударе беспилотниками по Курску получили повреждения подъезд многоэтажки и несколько частных домов, люди не пострадали.
В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраинаРоман Старовойт
 
 
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