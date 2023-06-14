Минпросвещения готово менять ФГОС для внедрения отечественного ПО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Минпросвещения России готово менять федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для внедрения отечественного программного обеспечения, заниматься таким внедрением нужно еще со школы, заявил замглавы министерства Александр Бугаев. "Давайте в самом начале, в школе еще, а лучше еще в детском саду, начнем заниматься внедрением именно отечественных подходов и отечественного программного обеспечения, отечественных продуктов… Если нужно для этого менять ФГОСы, естественно, мы готовы на это", - сказал Бугаев на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что зарубежные страны раздают образовательные лицензии, понимая, что таким образом они подсаживают людей по всему миру на определенный программный продукт. "В нынешней ситуации понятно, что для нас это серьезный вызов и угроза, вызов нашему технологическому суверенитету", - заключил Бугаев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Александр Бугаев, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации, на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Минпросвещения России готово менять федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для внедрения отечественного программного обеспечения, заниматься таким внедрением нужно еще со школы, заявил замглавы министерства Александр Бугаев.
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"Давайте в самом начале, в школе еще, а лучше еще в детском саду, начнем заниматься внедрением именно отечественных подходов и отечественного программного обеспечения, отечественных продуктов… Если нужно для этого менять ФГОСы, естественно, мы готовы на это", - сказал Бугаев на Петербургском международном экономическом форуме.
Он отметил, что зарубежные страны раздают образовательные лицензии, понимая, что таким образом они подсаживают людей по всему миру на определенный программный продукт.
"В нынешней ситуации понятно, что для нас это серьезный вызов и угроза, вызов нашему технологическому суверенитету", - заключил Бугаев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
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