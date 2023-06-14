Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения готово менять ФГОС для внедрения отечественного ПО - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
14:20 14.06.2023 (обновлено: 14:47 17.06.2023)
https://ria.ru/20230614/obrazovanie-1878884830.html
Минпросвещения готово менять ФГОС для внедрения отечественного ПО
Минпросвещения готово менять ФГОС для внедрения отечественного ПО - РИА Новости, 17.06.2023
Минпросвещения готово менять ФГОС для внедрения отечественного ПО
Минпросвещения России готово менять федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для внедрения отечественного программного обеспечения,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-14T14:20
2023-06-17T14:47
пмэф-2023
общество
россия
александр бугаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878884701_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_c68f859079164b3c51de21557ff6a81f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Минпросвещения России готово менять федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для внедрения отечественного программного обеспечения, заниматься таким внедрением нужно еще со школы, заявил замглавы министерства Александр Бугаев. "Давайте в самом начале, в школе еще, а лучше еще в детском саду, начнем заниматься внедрением именно отечественных подходов и отечественного программного обеспечения, отечественных продуктов… Если нужно для этого менять ФГОСы, естественно, мы готовы на это", - сказал Бугаев на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что зарубежные страны раздают образовательные лицензии, понимая, что таким образом они подсаживают людей по всему миру на определенный программный продукт. "В нынешней ситуации понятно, что для нас это серьезный вызов и угроза, вызов нашему технологическому суверенитету", - заключил Бугаев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878884701_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_b35851b563e6e4acf2731bcee48ad6ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр бугаев
ПМЭФ-2023, Общество, Россия, Александр Бугаев
Минпросвещения готово менять ФГОС для внедрения отечественного ПО

Минпросвещения готово менять образовательные стандарты ради внедрения российского ПО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Бугаев, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации, на ПМЭФ-2023
Александр Бугаев, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации, на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александр Бугаев, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации, на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Минпросвещения России готово менять федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для внедрения отечественного программного обеспечения, заниматься таким внедрением нужно еще со школы, заявил замглавы министерства Александр Бугаев.
«
"Давайте в самом начале, в школе еще, а лучше еще в детском саду, начнем заниматься внедрением именно отечественных подходов и отечественного программного обеспечения, отечественных продуктов… Если нужно для этого менять ФГОСы, естественно, мы готовы на это", - сказал Бугаев на Петербургском международном экономическом форуме.
Он отметил, что зарубежные страны раздают образовательные лицензии, понимая, что таким образом они подсаживают людей по всему миру на определенный программный продукт.
"В нынешней ситуации понятно, что для нас это серьезный вызов и угроза, вызов нашему технологическому суверенитету", - заключил Бугаев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День первый
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

Стенд Чебурашка

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В среду стартует деловая программа.

Стенд Многонародная Россия

В среду стартует деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

Стенд Москвы

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

Автомобиль Lada X-Cross 5

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

Стенд ПАО Уралкалий

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетят мероприятие и международные гости.

Стенд Объединенных арабских эмиратов

Посетят мероприятие и международные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Полный их список пока не озвучивался.

Стенд компании Газпром нефть

Полный их список пока не озвучивался.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

Павильоны конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

Стенд Тамбовской области

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В среду стартует деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Посетят мероприятие и международные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Полный их список пока не озвучивался.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ОбществоРоссияАлександр Бугаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала