https://ria.ru/20230614/obrazovanie-1878884830.html

Минпросвещения готово менять ФГОС для внедрения отечественного ПО

Минпросвещения готово менять ФГОС для внедрения отечественного ПО - РИА Новости, 17.06.2023

Минпросвещения готово менять ФГОС для внедрения отечественного ПО

Минпросвещения России готово менять федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для внедрения отечественного программного обеспечения,... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-14T14:20

2023-06-14T14:20

2023-06-17T14:47

пмэф-2023

общество

россия

александр бугаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Минпросвещения России готово менять федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для внедрения отечественного программного обеспечения, заниматься таким внедрением нужно еще со школы, заявил замглавы министерства Александр Бугаев. "Давайте в самом начале, в школе еще, а лучше еще в детском саду, начнем заниматься внедрением именно отечественных подходов и отечественного программного обеспечения, отечественных продуктов… Если нужно для этого менять ФГОСы, естественно, мы готовы на это", - сказал Бугаев на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что зарубежные страны раздают образовательные лицензии, понимая, что таким образом они подсаживают людей по всему миру на определенный программный продукт. "В нынешней ситуации понятно, что для нас это серьезный вызов и угроза, вызов нашему технологическому суверенитету", - заключил Бугаев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, александр бугаев