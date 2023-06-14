https://ria.ru/20230614/obrazovanie-1878082621.html
Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом
Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом - РИА Новости, 14.06.2023
Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом
Система образования новых регионов справилась с учебным годом, а подготовка к новому учебному году идёт в план, заявил глава Минпросвещения России Сергей... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:41
2023-06-14T15:41
2023-06-14T15:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Система образования новых регионов справилась с учебным годом, а подготовка к новому учебному году идёт в план, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Мы видим, что в целом, система образования справилась. ... Мы сегодня готовимся к новому учебному году, все подготовительные мероприятия идут в план, принята программа доведения всех школ новых субъектов до общероссийских стандартов", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24" на Петербургском международном экономическом форуме. Он напомнил, что в начале были опасения, что учителя побоятся выйти на работу, но такого не было. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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образование - общество, общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2023, Образование - Общество, Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом
Сергей Кравцов заявил, что система образования новых регионов справилась с учебным годом