https://ria.ru/20230614/obrazovanie-1878082621.html

Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом

Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом - РИА Новости, 14.06.2023

Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом

Система образования новых регионов справилась с учебным годом, а подготовка к новому учебному году идёт в план, заявил глава Минпросвещения России Сергей... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:41

2023-06-14T15:41

2023-06-14T15:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Система образования новых регионов справилась с учебным годом, а подготовка к новому учебному году идёт в план, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Мы видим, что в целом, система образования справилась. ... Мы сегодня готовимся к новому учебному году, все подготовительные мероприятия идут в план, принята программа доведения всех школ новых субъектов до общероссийских стандартов", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24" на Петербургском международном экономическом форуме. Он напомнил, что в начале были опасения, что учителя побоятся выйти на работу, но такого не было. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

образование - общество, общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование