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Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом - РИА Новости, 14.06.2023
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15:41 14.06.2023 (обновлено: 15:44 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/obrazovanie-1878082621.html
Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом
Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом - РИА Новости, 14.06.2023
Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом
Система образования новых регионов справилась с учебным годом, а подготовка к новому учебному году идёт в план, заявил глава Минпросвещения России Сергей... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:41
2023-06-14T15:44
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образование - общество
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Система образования новых регионов справилась с учебным годом, а подготовка к новому учебному году идёт в план, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Мы видим, что в целом, система образования справилась. ... Мы сегодня готовимся к новому учебному году, все подготовительные мероприятия идут в план, принята программа доведения всех школ новых субъектов до общероссийских стандартов", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24" на Петербургском международном экономическом форуме. Он напомнил, что в начале были опасения, что учителя побоятся выйти на работу, но такого не было. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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образование - общество, общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2023, Образование - Общество, Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов: система образования новых регионов справилась с учебным годом

Сергей Кравцов заявил, что система образования новых регионов справилась с учебным годом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчащийся в гимназии №19 в Мелитополе
Учащийся в гимназии №19 в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Учащийся в гимназии №19 в Мелитополе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Система образования новых регионов справилась с учебным годом, а подготовка к новому учебному году идёт в план, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Мы видим, что в целом, система образования справилась. ... Мы сегодня готовимся к новому учебному году, все подготовительные мероприятия идут в план, принята программа доведения всех школ новых субъектов до общероссийских стандартов", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24" на Петербургском международном экономическом форуме.
Он напомнил, что в начале были опасения, что учителя побоятся выйти на работу, но такого не было.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Кравцов рассказал о развитии образования в условиях санкций
9 июня, 15:36
 
ПМЭФ-2023Образование - ОбществоОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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