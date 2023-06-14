https://ria.ru/20230614/neftepererabotka-1878017923.html
Министр энергетики оценил ситуацию с нефтепереработкой в России
Министр энергетики оценил ситуацию с нефтепереработкой в России - РИА Новости, 14.06.2023
Министр энергетики оценил ситуацию с нефтепереработкой в России
Ситуация с нефтепереработкой в России спокойная, рост первичной переработки с начала года составляет порядка 4,6%, сообщил журналистам министр энергетики РФ... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:58
2023-06-14T12:58
2023-06-14T13:02
россия
экономика
николай шульгинов
александр новак
цены на нефть
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 14 июн - РИА Новости. Ситуация с нефтепереработкой в России спокойная, рост первичной переработки с начала года составляет порядка 4,6%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов."С нефтепереработкой у нас ситуация нормальная, спокойная, потому что рост нефтепереработки - с начала года где-то 4,6%. Это первичная нефтепереработка. Поэтому проблем нет", - рассказал министр.Он добавил, что планово идет реализация поручений правительства по стимулированию выхода светлых нефтепродуктов в стране, модернизации НПЗ, а также увеличения производства моторных топлив. В рамках этой работы со многими компаниями заключены инвестсоглашения.Как сообщал в феврале вице-премьер РФ Александр Новак, нефтепереработка по итогам 2022 года составила почти 272 миллиона тонн, что на 3% ниже показателя предыдущего года.
https://ria.ru/20230524/benzin-1873811902.html
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россия, экономика, николай шульгинов, александр новак, цены на нефть
Россия, Экономика, Николай Шульгинов, Александр Новак, Цены на нефть
Министр энергетики оценил ситуацию с нефтепереработкой в России
Министр энергетики Шульгинов: рост первичной нефтепереработки составил около 4,6 процента
УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 14 июн - РИА Новости. Ситуация с нефтепереработкой в России спокойная, рост первичной переработки с начала года составляет порядка 4,6%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"С нефтепереработкой у нас ситуация нормальная, спокойная, потому что рост нефтепереработки - с начала года где-то 4,6%. Это первичная нефтепереработка. Поэтому проблем нет", - рассказал министр.
Он добавил, что планово идет реализация поручений правительства по стимулированию выхода светлых нефтепродуктов в стране, модернизации НПЗ, а также увеличения производства моторных топлив. В рамках этой работы со многими компаниями заключены инвестсоглашения.
Как сообщал в феврале вице-премьер РФ Александр Новак
, нефтепереработка по итогам 2022 года составила почти 272 миллиона тонн, что на 3% ниже показателя предыдущего года.
В Минэнерго заявили, что не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина