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Министр энергетики оценил ситуацию с нефтепереработкой в России - РИА Новости, 14.06.2023
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12:58 14.06.2023 (обновлено: 13:02 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/neftepererabotka-1878017923.html
Министр энергетики оценил ситуацию с нефтепереработкой в России
Министр энергетики оценил ситуацию с нефтепереработкой в России - РИА Новости, 14.06.2023
Министр энергетики оценил ситуацию с нефтепереработкой в России
Ситуация с нефтепереработкой в России спокойная, рост первичной переработки с начала года составляет порядка 4,6%, сообщил журналистам министр энергетики РФ... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:58
2023-06-14T13:02
россия
экономика
николай шульгинов
александр новак
цены на нефть
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 14 июн - РИА Новости. Ситуация с нефтепереработкой в России спокойная, рост первичной переработки с начала года составляет порядка 4,6%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов."С нефтепереработкой у нас ситуация нормальная, спокойная, потому что рост нефтепереработки - с начала года где-то 4,6%. Это первичная нефтепереработка. Поэтому проблем нет", - рассказал министр.Он добавил, что планово идет реализация поручений правительства по стимулированию выхода светлых нефтепродуктов в стране, модернизации НПЗ, а также увеличения производства моторных топлив. В рамках этой работы со многими компаниями заключены инвестсоглашения.Как сообщал в феврале вице-премьер РФ Александр Новак, нефтепереработка по итогам 2022 года составила почти 272 миллиона тонн, что на 3% ниже показателя предыдущего года.
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россия, экономика, николай шульгинов, александр новак, цены на нефть
Россия, Экономика, Николай Шульгинов, Александр Новак, Цены на нефть
Министр энергетики оценил ситуацию с нефтепереработкой в России

Министр энергетики Шульгинов: рост первичной нефтепереработки составил около 4,6 процента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Николай Шульгинов. Архивное фото
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 14 июн - РИА Новости. Ситуация с нефтепереработкой в России спокойная, рост первичной переработки с начала года составляет порядка 4,6%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"С нефтепереработкой у нас ситуация нормальная, спокойная, потому что рост нефтепереработки - с начала года где-то 4,6%. Это первичная нефтепереработка. Поэтому проблем нет", - рассказал министр.
Он добавил, что планово идет реализация поручений правительства по стимулированию выхода светлых нефтепродуктов в стране, модернизации НПЗ, а также увеличения производства моторных топлив. В рамках этой работы со многими компаниями заключены инвестсоглашения.
Как сообщал в феврале вице-премьер РФ Александр Новак, нефтепереработка по итогам 2022 года составила почти 272 миллиона тонн, что на 3% ниже показателя предыдущего года.
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