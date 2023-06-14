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Добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится еще на 200 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.06.2023
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11:26 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/neft-1877983658.html
Добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится еще на 200 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится еще на 200 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.06.2023
Добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится еще на 200 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти ОПЕК+ с учетом новых сокращений снизится в следующем году еще на 200 тысяч баррелей в сутки к сокращению на 470 баррелей в текущем году, говорится... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:26
2023-06-14T11:26
экономика
цены на нефть
россия
саудовская аравия
опек
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Добыча нефти ОПЕК+ с учетом новых сокращений снизится в следующем году еще на 200 тысяч баррелей в сутки к сокращению на 470 баррелей в текущем году, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Хотя корректировка индивидуальных целевых показателей членов ОПЕК+ не окажет существенного влияния на добычу в этом году, продление квот до 2024 года означает, что после снижения добычи на 470 тысяч баррелей в сутки в этом году добыча ОПЕК+ может упасть еще на 200 тысяч баррелей в сутки в следующем году", - говорится в докладе. Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией - по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, опек, мэа
Экономика, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК, МЭА
Добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится еще на 200 тысяч баррелей в сутки

МЭА: добыча нефти ОПЕК+ с новыми сокращениями снизится еще на 200 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Добыча нефти ОПЕК+ с учетом новых сокращений снизится в следующем году еще на 200 тысяч баррелей в сутки к сокращению на 470 баррелей в текущем году, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Хотя корректировка индивидуальных целевых показателей членов ОПЕК+ не окажет существенного влияния на добычу в этом году, продление квот до 2024 года означает, что после снижения добычи на 470 тысяч баррелей в сутки в этом году добыча ОПЕК+ может упасть еще на 200 тысяч баррелей в сутки в следующем году", - говорится в докладе.
Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией - по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСаудовская АравияОПЕКМЭА
 
 
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