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Добыча нефти в России в мае снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.06.2023
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11:22 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/neft-1877982536.html
Добыча нефти в России в мае снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в России в мае снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.06.2023
Добыча нефти в России в мае снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки
Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти в России в мае сократилась на 150 тысяч баррелей в сутки, до 9,45 миллиона баррелей,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:22
2023-06-14T11:22
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти в России в мае сократилась на 150 тысяч баррелей в сутки, до 9,45 миллиона баррелей, нефтяной экспорт также снизился - на 260 тысяч баррелей за счет падения по нефтепродуктам на 350 тысяч, которое было частично компенсировано ростом по нефти на 90 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, в апреле российская добыча составляла 9,6 миллиона баррелей, а в мае - 9,45 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, снижение составило порядка 150 тысяч баррелей в сутки. "Российский нефтяной экспорт в мае снизился на 260 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей в сутки, что практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Экспорт нефти вырос на 90 тысяч баррелей в сутки, до 5,2 миллиона баррелей в сутки, в то время как экспорт нефтепродуктов упал на 350 тысяч баррелей в сутки, до 2,6 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. МЭА отмечает, что на Китай и Индию в мае пришлось не менее 56% от общего объема российского экспорта, а поставки в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку составили еще 12%. По оценкам агентства, предполагаемые доходы от экспорта снизились на 1,4 миллиарда долларов, до 13,3 миллиарда, что на 36% меньше, чем год назад, при этом средние цены на нефть снизились с 60 долларов за баррель в апреле до 55 долларов за баррель в мае, добавляет МЭА. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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экономика, россия, китай, индия, мэа, опек
Экономика, Россия, Китай, Индия, МЭА, ОПЕК
Добыча нефти в России в мае снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки

В МЭА заявили, что добыча нефти в России в мае снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти в России в мае сократилась на 150 тысяч баррелей в сутки, до 9,45 миллиона баррелей, нефтяной экспорт также снизился - на 260 тысяч баррелей за счет падения по нефтепродуктам на 350 тысяч, которое было частично компенсировано ростом по нефти на 90 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
Согласно приложенным таблицам, в апреле российская добыча составляла 9,6 миллиона баррелей, а в мае - 9,45 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, снижение составило порядка 150 тысяч баррелей в сутки.
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"Российский нефтяной экспорт в мае снизился на 260 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей в сутки, что практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Экспорт нефти вырос на 90 тысяч баррелей в сутки, до 5,2 миллиона баррелей в сутки, в то время как экспорт нефтепродуктов упал на 350 тысяч баррелей в сутки, до 2,6 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.
МЭА отмечает, что на Китай и Индию в мае пришлось не менее 56% от общего объема российского экспорта, а поставки в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку составили еще 12%.
По оценкам агентства, предполагаемые доходы от экспорта снизились на 1,4 миллиарда долларов, до 13,3 миллиарда, что на 36% меньше, чем год назад, при этом средние цены на нефть снизились с 60 долларов за баррель в апреле до 55 долларов за баррель в мае, добавляет МЭА.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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