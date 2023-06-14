https://ria.ru/20230614/neft-1877979215.html

Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае на 750 тысяч баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае на 750 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.06.2023

Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае на 750 тысяч баррелей в сутки

Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в мае снизили добычу на 750 тысяч баррелей в сутки, до 36,86 миллиона баррелей в сутки, не добывали почти 2,6 миллиона в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:12

2023-06-14T11:12

2023-06-14T11:16

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

опек

мэа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в мае снизили добычу на 750 тысяч баррелей в сутки, до 36,86 миллиона баррелей в сутки, не добывали почти 2,6 миллиона в рамках квот, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно приложенным таблицам, 19 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в апреле 37,61 миллиона баррелей в сутки. В мае этот показатель составил 36,86 миллиона. Таким образом, добыча снизилась за отчетный период на 750 тысяч баррелей в сутки. При этом разница между квотой и реальным производством составила 2,59 миллиона баррелей в сутки. В то же время добыча нефти во всех 23 странах ОПЕК+ (включая освобожденных от квот участников сделки) в мае снизилась на 620 тысяч баррелей в сутки - до 43,36 миллиона. Добыча только в ОПЕК снизилась на 380 тысяч баррелей в сутки - до 28,5 миллиона баррелей в сутки, а вне ОПЕК - на 240 тысяч баррелей в сутки, до 14,86 миллиона. ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами, которые были начаты с мая. В том числе Россией и Саудовской Аравией - по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

https://ria.ru/20230604/neft-1876125662.html

https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек, мэа, россия