https://ria.ru/20230614/neft-1877979215.html
Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае на 750 тысяч баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае на 750 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.06.2023
Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае на 750 тысяч баррелей в сутки
Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в мае снизили добычу на 750 тысяч баррелей в сутки, до 36,86 миллиона баррелей в сутки, не добывали почти 2,6 миллиона в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:12
2023-06-14T11:12
2023-06-14T11:16
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
опек
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в мае снизили добычу на 750 тысяч баррелей в сутки, до 36,86 миллиона баррелей в сутки, не добывали почти 2,6 миллиона в рамках квот, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно приложенным таблицам, 19 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в апреле 37,61 миллиона баррелей в сутки. В мае этот показатель составил 36,86 миллиона. Таким образом, добыча снизилась за отчетный период на 750 тысяч баррелей в сутки. При этом разница между квотой и реальным производством составила 2,59 миллиона баррелей в сутки. В то же время добыча нефти во всех 23 странах ОПЕК+ (включая освобожденных от квот участников сделки) в мае снизилась на 620 тысяч баррелей в сутки - до 43,36 миллиона. Добыча только в ОПЕК снизилась на 380 тысяч баррелей в сутки - до 28,5 миллиона баррелей в сутки, а вне ОПЕК - на 240 тысяч баррелей в сутки, до 14,86 миллиона. ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами, которые были начаты с мая. В том числе Россией и Саудовской Аравией - по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
https://ria.ru/20230604/neft-1876125662.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек, мэа, россия
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, МЭА, Россия
Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае на 750 тысяч баррелей в сутки
МЭА: страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в мае до 36,86 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в мае снизили добычу на 750 тысяч баррелей в сутки, до 36,86 миллиона баррелей в сутки, не добывали почти 2,6 миллиона в рамках квот, следует из ежемесячного доклада
Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно приложенным таблицам, 19 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в апреле 37,61 миллиона баррелей в сутки. В мае этот показатель составил 36,86 миллиона. Таким образом, добыча снизилась за отчетный период на 750 тысяч баррелей в сутки. При этом разница между квотой и реальным производством составила 2,59 миллиона баррелей в сутки.
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
В то же время добыча нефти во всех 23 странах ОПЕК+ (включая освобожденных от квот участников сделки) в мае снизилась на 620 тысяч баррелей в сутки - до 43,36 миллиона.
Добыча только в ОПЕК снизилась на 380 тысяч баррелей в сутки - до 28,5 миллиона баррелей в сутки, а вне ОПЕК - на 240 тысяч баррелей в сутки, до 14,86 миллиона.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.
По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами, которые были начаты с мая. В том числе Россией и Саудовской Аравией - по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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