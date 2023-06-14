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Власти Херсонской области оценили ущерб от наводнения - РИА Новости, 14.06.2023
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14:43 14.06.2023 (обновлено: 18:30 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/navodnenie-1878056276.html
Власти Херсонской области оценили ущерб от наводнения
Власти Херсонской области оценили ущерб от наводнения - РИА Новости, 14.06.2023
Власти Херсонской области оценили ущерб от наводнения
Ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС составил около 40 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:43
2023-06-14T18:30
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
каховская гэс
россия
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС составил около 40 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 миллиардам рублей. Масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается", — написал он.По оценке гидрологов, полный сход воды и возвращение Днепра в русло прогнозируют к 20 июня."На сегодня в Алешках и округе вода остается только в низинах — до 1,6 метра", — отметил Алексеенко.Глава правительства Херсонской области добавил, что в подтопленные ранее районы смогли зайти машины с продуктами.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Вскоре власти Херсонской области начали эвакуировать население с подтопленных территорий.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией Киева и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс, каховская гэс, россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), андрей алексеенко, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин
Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Россия, Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Андрей Алексеенко, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Власти Херсонской области оценили ущерб от наводнения

Алексеенко: ущерб от наводнения в Херсонской области составил около 40 миллиардов рублей

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМестный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС
Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС составил около 40 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале.
«
"Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 миллиардам рублей. Масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается", — написал он.
По оценке гидрологов, полный сход воды и возвращение Днепра в русло прогнозируют к 20 июня.
"На сегодня в Алешках и округе вода остается только в низинах — до 1,6 метра", — отметил Алексеенко.
Людей снимают с крыш: эвакуация жителей Херсонской области
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

Местные жители плывут на лодке в ходе эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Местные жители забирают с собой домашних животных.

Местная жительница собирает личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Местные жители забирают с собой домашних животных.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

Волонтер организации Добро мира - волонтеры Крыма Валерия Петрусевич во время эвакуации местных жителей в городе Голая Пристань после подтопления.

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

Местные жители собирают личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

Местная церковь после подтопления в городе Голая Пристань

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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7 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

Местные жители собирают личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

Местные жители во время эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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10 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

Спасатель МЧС во время эвакуации местных жителей в городе Голая Пристань после подтопления

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 11

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 11

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 11

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 11

Местные жители забирают с собой домашних животных.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 11

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 11

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 11

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 11

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 11

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 11

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 11

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 11
Глава правительства Херсонской области добавил, что в подтопленные ранее районы смогли зайти машины с продуктами.
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Вскоре власти Херсонской области начали эвакуировать население с подтопленных территорий.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией Киева и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
6 июня, 13:50
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСРоссияКиевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Андрей АлексеенкоСледственный комитет России (СК РФ)Владимир Путин
 
 
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