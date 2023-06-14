https://ria.ru/20230614/navodnenie-1878056276.html

Власти Херсонской области оценили ущерб от наводнения

Власти Херсонской области оценили ущерб от наводнения - РИА Новости, 14.06.2023

Власти Херсонской области оценили ущерб от наводнения

Ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС составил около 40 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:43

2023-06-14T14:43

2023-06-14T18:30

херсонская область

происшествия

разрушение каховской гэс

каховская гэс

россия

киев

владимир леонтьев (новая каховка)

андрей алексеенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876973567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb603f3998ab41ee21e998098b2ef9a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС составил около 40 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 миллиардам рублей. Масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается", — написал он.По оценке гидрологов, полный сход воды и возвращение Днепра в русло прогнозируют к 20 июня."На сегодня в Алешках и округе вода остается только в низинах — до 1,6 метра", — отметил Алексеенко.Глава правительства Херсонской области добавил, что в подтопленные ранее районы смогли зайти машины с продуктами.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Вскоре власти Херсонской области начали эвакуировать население с подтопленных территорий.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией Киева и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

херсонская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс, каховская гэс, россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), андрей алексеенко, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин