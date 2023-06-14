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Российская разработка улучшит энергоэффективность композитных материалов - РИА Новости, 14.06.2023
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Наука
 
09:00 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/nauka-1877778658.html
Российская разработка улучшит энергоэффективность композитных материалов
Российская разработка улучшит энергоэффективность композитных материалов - РИА Новости, 14.06.2023
Российская разработка улучшит энергоэффективность композитных материалов
Ученые Самарского политеха создали способ моделирования процессов массопереноса и теплообмена в пористых материалах. По утверждению авторов, разработка поможет... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:00
2023-06-14T09:00
наука
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университетская наука
наука
самарский государственный технический университет
россия
самара
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Ученые Самарского политеха создали способ моделирования процессов массопереноса и теплообмена в пористых материалах. По утверждению авторов, разработка поможет моделировать свойства теплоизоляционных и конструкционных материалов, при этом не требуя больших вычислительных мощностей и дорогостоящего программного обеспечения. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Thermophysics.Сегодня большинство конструкционных материалов – это композиты на основе цемента. В зависимости от формы пор или наполнителя все пористые материалы можно разделить на две группы. В первой группе материалы имеют правильную структуру – например, шарообразные или цилиндрические фрагменты арматуры или поры. Во второй группе материалы обладают внутренними полостями с неупорядоченным строением.Коллектив исследователей Самарского государственного технического университета (СамГТУ) представил методику, с помощью которой можно рассчитать протекание процессов массопереноса и теплообмена в пористых или композитных материалах с правильной структурой. Ученым удалось экспериментально подтвердить теоретические расчеты при измерении теплопроводности цемента с арматурным каркасом."Мы изучаем, как размер, форма и количество пор материала влияют на то, насколько хорошо он проводит тепло. Мы также проводим исследования гидродинамики в пористых материалах со сложной геометрической формой, где определяем скорость и давление потоков жидкости внутри структуры. Этот процесс можно сравнить с протеканием выхлопных газов через автомобильный катализатор, имеющий ячеистую структуру", – рассказал один из авторов публикации, проректор Самарского политеха по интеграционным проектам, заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики теплоэнергетического факультета Антон Еремин.По его словам, проведение таких исследований необходимо при выборе материала для улучшения энергоэффективности систем отопления и охлаждения, а также при разработке более эффективных фильтров и катализаторов. Также результаты исследования могут применяться для конструирования построек. Новая технология может использоваться для конструкций любого размера и в любой стране мира, отметил ученый.Антон Еремин сообщил, что главной целью исследователей было применение новой разработки для моделирования физических процессов в материалах со сложной упорядоченной структурой."Исследование и разработка пористых материалов со сложной структурой, а также устройств на основе материалов со сложной формой полостей – это новое научное направление. Относительно недавно стали развиваться мощные программные комплексы, позволяющие моделировать сложные процессы в пористых материалах. А наш научный коллектив занимается исследованием и моделированием одного из самых сложных процессов – взаимосвязанного процесса тепло- и массопереноса в таких материалах", – пояснил исследователь.В будущем научный коллектив планирует изготовить материалы со сложной упорядоченной структурой с помощью технологий 3D-печати с использованием пластика и различных металлов. По словам ученых, это позволит перейти от теоретических моделей к физическим объектам и внедрению разработки в промышленность.
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РИА Новости
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навигатор абитуриента, университетская наука, наука, самарский государственный технический университет, россия, самара
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Наука, Самарский государственный технический университет, Россия, Самара

Российская разработка улучшит энергоэффективность композитных материалов

© iStock.com / ktsimageКомпозитный материал
Композитный материал - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© iStock.com / ktsimage
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Ученые Самарского политеха создали способ моделирования процессов массопереноса и теплообмена в пористых материалах. По утверждению авторов, разработка поможет моделировать свойства теплоизоляционных и конструкционных материалов, при этом не требуя больших вычислительных мощностей и дорогостоящего программного обеспечения. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Thermophysics.
Сегодня большинство конструкционных материалов – это композиты на основе цемента. В зависимости от формы пор или наполнителя все пористые материалы можно разделить на две группы. В первой группе материалы имеют правильную структуру – например, шарообразные или цилиндрические фрагменты арматуры или поры. Во второй группе материалы обладают внутренними полостями с неупорядоченным строением.
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Коллектив исследователей Самарского государственного технического университета (СамГТУ) представил методику, с помощью которой можно рассчитать протекание процессов массопереноса и теплообмена в пористых или композитных материалах с правильной структурой. Ученым удалось экспериментально подтвердить теоретические расчеты при измерении теплопроводности цемента с арматурным каркасом.
«
"Мы изучаем, как размер, форма и количество пор материала влияют на то, насколько хорошо он проводит тепло. Мы также проводим исследования гидродинамики в пористых материалах со сложной геометрической формой, где определяем скорость и давление потоков жидкости внутри структуры. Этот процесс можно сравнить с протеканием выхлопных газов через автомобильный катализатор, имеющий ячеистую структуру", – рассказал один из авторов публикации, проректор Самарского политеха по интеграционным проектам, заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики теплоэнергетического факультета Антон Еремин.
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева

Образцы пористых материалов с упорядоченной структурой, основанной на трижды периодических минимальных поверхностях, напечатанные на фотополимерном 3D-принтере

Образцы пористых материалов с упорядоченной структурой, основанной на трижды периодических минимальных поверхностях (TPMS, от англ. triply periodic minimal surfaces), напечатанные на фотополимерном 3D принтере Phrozen Sonic Mighty 4K

Образцы пористых материалов с упорядоченной структурой, основанной на трижды периодических минимальных поверхностях, напечатанные на фотополимерном 3D-принтере

© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
1 из 3
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина БеркимбаеваОбразец TPMS-материала с топологией TSC_2
Образец TPMS-материала с топологией TSC_2
Образец TPMS-материала с топологией TSC_2
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
2 из 3
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева

Аспирант Самарского политеха настраивает 3D-принтер

Аспирант Самарского политеха настраивает 3D-принтера Total Z AnyForm XL250-G3

Аспирант Самарского политеха настраивает 3D-принтер

© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
3 из 3

Образцы пористых материалов с упорядоченной структурой, основанной на трижды периодических минимальных поверхностях, напечатанные на фотополимерном 3D-принтере

© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
1 из 3
Образец TPMS-материала с топологией TSC_2
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
2 из 3

Аспирант Самарского политеха настраивает 3D-принтер

© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
3 из 3
По его словам, проведение таких исследований необходимо при выборе материала для улучшения энергоэффективности систем отопления и охлаждения, а также при разработке более эффективных фильтров и катализаторов. Также результаты исследования могут применяться для конструирования построек. Новая технология может использоваться для конструкций любого размера и в любой стране мира, отметил ученый.
Антон Еремин сообщил, что главной целью исследователей было применение новой разработки для моделирования физических процессов в материалах со сложной упорядоченной структурой.
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"Исследование и разработка пористых материалов со сложной структурой, а также устройств на основе материалов со сложной формой полостей – это новое научное направление. Относительно недавно стали развиваться мощные программные комплексы, позволяющие моделировать сложные процессы в пористых материалах. А наш научный коллектив занимается исследованием и моделированием одного из самых сложных процессов – взаимосвязанного процесса тепло- и массопереноса в таких материалах", – пояснил исследователь.
В будущем научный коллектив планирует изготовить материалы со сложной упорядоченной структурой с помощью технологий 3D-печати с использованием пластика и различных металлов. По словам ученых, это позволит перейти от теоретических моделей к физическим объектам и внедрению разработки в промышленность.
 
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