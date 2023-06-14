https://ria.ru/20230614/nato-1878099327.html

НАТО потерпела крах, пытаясь настроить Африку против России, пишут СМИ

НАТО потерпела крах, пытаясь настроить Африку против России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2023

НАТО потерпела крах, пытаясь настроить Африку против России, пишут СМИ

Попытки стран НАТО принудить Африку выступить против России потерпели крах, пишет южноафриканский портал Independent Online. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:24

2023-06-14T16:24

2023-06-14T21:14

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Попытки стран НАТО принудить Африку выступить против России потерпели крах, пишет южноафриканский портал Independent Online. "Африка в целом предпочла занять нейтральную позицию в отношении бушующего на Украине конфликта. <...> Эта позиция не слишком устраивала возглавляемые США страны НАТО. <...> Неудачные попытки принудить Африку присоединиться к антироссийской кампании потерпели крах", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, долгое время в войнах, спровоцированных другими странами, с Африкой обращались как с пешкой и часто заставляли выбирать чью-то сторону. Теперь этот регион переживает пробуждение, а его роль становится более значимой, отметил журналист.Он, в частности, привел в пример миротворческую миссию Африканского союза, связанную с конфликтом на Украине. Эта организация превращается в "группу наблюдателей за международными делами", в которой очень долго доминировали страны — члены НАТО, подытожил обозреватель.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил главам России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств.Президент России Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию из семи африканских стран для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. О ней в середине мая говорил президент ЮАР Сирил Рамафоса. За день до этого, 16 июня, делегаты проведут переговоры с киевским руководством.

https://ria.ru/20230612/chekhiya-1877666346.html

https://ria.ru/20230614/afrika-1878087867.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, юар, владимир путин, юрий ушаков, владимир зеленский, сирил рамафоса, африка, африканский союз, нато, россия