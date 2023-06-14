НАТО потерпела крах, пытаясь настроить Африку против России, пишут СМИ
Independent Online: попытки НАТО принудить Африку выступить против России потерпели крах
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Попытки стран НАТО принудить Африку выступить против России потерпели крах, пишет южноафриканский портал Independent Online.
"Африка в целом предпочла занять нейтральную позицию в отношении бушующего на Украине конфликта. <...> Эта позиция не слишком устраивала возглавляемые США страны НАТО. <...> Неудачные попытки принудить Африку присоединиться к антироссийской кампании потерпели крах", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, долгое время в войнах, спровоцированных другими странами, с Африкой обращались как с пешкой и часто заставляли выбирать чью-то сторону. Теперь этот регион переживает пробуждение, а его роль становится более значимой, отметил журналист.
Он, в частности, привел в пример миротворческую миссию Африканского союза, связанную с конфликтом на Украине. Эта организация превращается в "группу наблюдателей за международными делами", в которой очень долго доминировали страны — члены НАТО, подытожил обозреватель.
В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил главам России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств.
Президент России Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию из семи африканских стран для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. О ней в середине мая говорил президент ЮАР Сирил Рамафоса. За день до этого, 16 июня, делегаты проведут переговоры с киевским руководством.