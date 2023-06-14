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НАТО потерпела крах, пытаясь настроить Африку против России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2023
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16:24 14.06.2023 (обновлено: 21:14 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/nato-1878099327.html
НАТО потерпела крах, пытаясь настроить Африку против России, пишут СМИ
НАТО потерпела крах, пытаясь настроить Африку против России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2023
НАТО потерпела крах, пытаясь настроить Африку против России, пишут СМИ
Попытки стран НАТО принудить Африку выступить против России потерпели крах, пишет южноафриканский портал Independent Online. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:24
2023-06-14T21:14
в мире
украина
юар
владимир путин
юрий ушаков
владимир зеленский
сирил рамафоса
африка
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Попытки стран НАТО принудить Африку выступить против России потерпели крах, пишет южноафриканский портал Independent Online. "Африка в целом предпочла занять нейтральную позицию в отношении бушующего на Украине конфликта. &lt;...&gt; Эта позиция не слишком устраивала возглавляемые США страны НАТО. &lt;...&gt; Неудачные попытки принудить Африку присоединиться к антироссийской кампании потерпели крах", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, долгое время в войнах, спровоцированных другими странами, с Африкой обращались как с пешкой и часто заставляли выбирать чью-то сторону. Теперь этот регион переживает пробуждение, а его роль становится более значимой, отметил журналист.Он, в частности, привел в пример миротворческую миссию Африканского союза, связанную с конфликтом на Украине. Эта организация превращается в "группу наблюдателей за международными делами", в которой очень долго доминировали страны — члены НАТО, подытожил обозреватель.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил главам России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств.Президент России Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию из семи африканских стран для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. О ней в середине мая говорил президент ЮАР Сирил Рамафоса. За день до этого, 16 июня, делегаты проведут переговоры с киевским руководством.
https://ria.ru/20230612/chekhiya-1877666346.html
https://ria.ru/20230614/afrika-1878087867.html
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африка
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в мире, украина, юар, владимир путин, юрий ушаков, владимир зеленский, сирил рамафоса, африка, африканский союз, нато, россия
В мире, Украина, ЮАР, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса, Африка, Африканский союз, НАТО, Россия
НАТО потерпела крах, пытаясь настроить Африку против России, пишут СМИ

Independent Online: попытки НАТО принудить Африку выступить против России потерпели крах

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Попытки стран НАТО принудить Африку выступить против России потерпели крах, пишет южноафриканский портал Independent Online.
"Африка в целом предпочла занять нейтральную позицию в отношении бушующего на Украине конфликта. <...> Эта позиция не слишком устраивала возглавляемые США страны НАТО. <...> Неудачные попытки принудить Африку присоединиться к антироссийской кампании потерпели крах", — говорится в публикации.
Глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Глава МИД Чехии решил ослабить влияние России в Африке
12 июня, 17:17
По мнению автора статьи, долгое время в войнах, спровоцированных другими странами, с Африкой обращались как с пешкой и часто заставляли выбирать чью-то сторону. Теперь этот регион переживает пробуждение, а его роль становится более значимой, отметил журналист.
Он, в частности, привел в пример миротворческую миссию Африканского союза, связанную с конфликтом на Украине. Эта организация превращается в "группу наблюдателей за международными делами", в которой очень долго доминировали страны — члены НАТО, подытожил обозреватель.
В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил главам России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств.
Президент России Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию из семи африканских стран для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. О ней в середине мая говорил президент ЮАР Сирил Рамафоса. За день до этого, 16 июня, делегаты проведут переговоры с киевским руководством.
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В миреУкраинаЮАРВладимир ПутинЮрий УшаковВладимир ЗеленскийСирил РамафосаАфрикаАфриканский союзНАТОРоссия
 
 
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