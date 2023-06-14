https://ria.ru/20230614/nato-1878092890.html

Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО

Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО - РИА Новости, 14.06.2023

Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил достижение договоренности по членству Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе 11-12 июля. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:10

2023-06-14T16:10

2023-06-14T16:10

швеция

вильнюс

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил достижение договоренности по членству Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе 11-12 июля. "Я считаю, что это возможно… мы напряженно работаем в этом направлении", - сказал он. При этом Столтенберг добавил, что "в любом случае, Швеция должна стать членом НАТО как можно скорее".

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

швеция

вильнюс

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швеция, вильнюс, йенс столтенберг, нато