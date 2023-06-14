https://ria.ru/20230614/nato-1878092890.html
Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО
Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО - РИА Новости, 14.06.2023
Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил достижение договоренности по членству Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе 11-12 июля. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:10
2023-06-14T16:10
2023-06-14T16:10
швеция
вильнюс
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил достижение договоренности по членству Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе 11-12 июля. "Я считаю, что это возможно… мы напряженно работаем в этом направлении", - сказал он. При этом Столтенберг добавил, что "в любом случае, Швеция должна стать членом НАТО как можно скорее".
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
швеция
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, вильнюс, йенс столтенберг, нато
Швеция, Вильнюс, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг допустил решение по членству Швеции в альянсе до июльского саммита