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Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО - РИА Новости, 14.06.2023
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16:10 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/nato-1878092890.html
Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО
Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО - РИА Новости, 14.06.2023
Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил достижение договоренности по членству Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе 11-12 июля. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:10
2023-06-14T16:10
швеция
вильнюс
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил достижение договоренности по членству Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе 11-12 июля. "Я считаю, что это возможно… мы напряженно работаем в этом направлении", - сказал он. При этом Столтенберг добавил, что "в любом случае, Швеция должна стать членом НАТО как можно скорее".
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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швеция, вильнюс, йенс столтенберг, нато
Швеция, Вильнюс, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг рассказал, когда Швеция может вступить в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг допустил решение по членству Швеции в альянсе до июльского саммита

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил достижение договоренности по членству Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе 11-12 июля.
"Я считаю, что это возможно… мы напряженно работаем в этом направлении", - сказал он.
При этом Столтенберг добавил, что "в любом случае, Швеция должна стать членом НАТО как можно скорее".
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания
5 июня, 08:00
 
ШвецияВильнюсЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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