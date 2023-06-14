https://ria.ru/20230614/myanma-1878065885.html

Мьянма обдумывает присоединение к банку развития БРИКС

Мьянма обдумывает присоединение к банку развития БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023

Мьянма обдумывает присоединение к банку развития БРИКС

Мьянма обдумывает присоединение к Банку развития БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава Центробанка страны Тан Тан Све. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:01

2023-06-14T15:01

2023-06-14T15:12

брикс

мьянма

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мьянма обдумывает присоединение к Банку развития БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава Центробанка страны Тан Тан Све."Мы рассматриваем и обдумываем возможность вступления в банк развития БРИКС, это нам интересно. Мьянма также поддерживает инициативу БРИКС и России по продвижению дедолларизации и торговли на местных валютах", - сообщила Тан Тан Све на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Она добавила, что дальнейшая кооперация России и Мьянмы будет иметь непосредственное влияние на объемы торговли двух стран, поддерживая и приумножая их.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/myanma-1878061999.html

мьянма

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брикс, мьянма, в мире