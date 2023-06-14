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Мьянма обдумывает присоединение к банку развития БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023
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15:01 14.06.2023 (обновлено: 15:12 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/myanma-1878065885.html
Мьянма обдумывает присоединение к банку развития БРИКС
Мьянма обдумывает присоединение к банку развития БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023
Мьянма обдумывает присоединение к банку развития БРИКС
Мьянма обдумывает присоединение к Банку развития БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава Центробанка страны Тан Тан Све. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:01
2023-06-14T15:12
брикс
мьянма
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мьянма обдумывает присоединение к Банку развития БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава Центробанка страны Тан Тан Све."Мы рассматриваем и обдумываем возможность вступления в банк развития БРИКС, это нам интересно. Мьянма также поддерживает инициативу БРИКС и России по продвижению дедолларизации и торговли на местных валютах", - сообщила Тан Тан Све на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Она добавила, что дальнейшая кооперация России и Мьянмы будет иметь непосредственное влияние на объемы торговли двух стран, поддерживая и приумножая их.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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брикс, мьянма, в мире
БРИКС, Мьянма, В мире
Мьянма обдумывает присоединение к банку развития БРИКС

Глава Центробанка Мьянмы заявила, что страна хочет присоединиться к банку развития БРИКС

© iStock.com / MartinM303Храмы в Пагане, Мьянма
Храмы в Пагане, Мьянма - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© iStock.com / MartinM303
Храмы в Пагане, Мьянма. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мьянма обдумывает присоединение к Банку развития БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава Центробанка страны Тан Тан Све.
"Мы рассматриваем и обдумываем возможность вступления в банк развития БРИКС, это нам интересно. Мьянма также поддерживает инициативу БРИКС и России по продвижению дедолларизации и торговли на местных валютах", - сообщила Тан Тан Све на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Она добавила, что дальнейшая кооперация России и Мьянмы будет иметь непосредственное влияние на объемы торговли двух стран, поддерживая и приумножая их.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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