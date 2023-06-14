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Мурашко призвал сузить основания для смены пола
Мурашко призвал сузить основания для смены пола - РИА Новости, 14.06.2023
Мурашко призвал сузить основания для смены пола
Основания для смены пола в России необходимо сузить до медицинских показаний, которые встречаются примерно в одном случае на 4 тысячи, заявил министр... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:28
2023-06-14T17:28
2023-06-14T17:28
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Основания для смены пола в России необходимо сузить до медицинских показаний, которые встречаются примерно в одном случае на 4 тысячи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Вопрос в данной ситуации приказа, действительно, имеет в реализации, к сожалению, правонарушения. И сейчас речь идет о том, чтобы в рамках принятия законопроекта все-таки более сузить рамки все эти. Есть нарушения, которые связаны именно с формированием пола – это врожденные, наследственные и эндокринные заболевания", – сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что медицинские показания для смены пола встречаются с частотой один случай на 4 тысячи новорожденных. По словам министра, не все из тех, кто получил документы о смене пола, действительно его меняли.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Мурашко призвал сузить основания для смены пола
Глава Минздрава Мурашко: менять пол следует только по медицинским показаниям