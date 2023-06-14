https://ria.ru/20230614/moshennichestvo-1877933585.html
Экс-главе Сибирского отделения РАН вынесли приговор по делу о мошенничестве
Экс-главе Сибирского отделения РАН вынесли приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 14.06.2023
Экс-главе Сибирского отделения РАН вынесли приговор по делу о мошенничестве
Советский районный суд Новосибирска приговорил бывшего председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева к четырем годам лишения свободы условно РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T05:55
2023-06-14T05:55
2023-06-14T10:38
происшествия
россия
новосибирск
александр асеев
сибирское отделение ран
следственный комитет россии (ск рф)
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 14 июн — РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска приговорил бывшего председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева к четырем годам лишения свободы условно по делу о незаконной приватизации коттеджа с ущербом в 45 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости."Асеева Александра Леонидович признать виновным, <...> назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы считать условным. Установить испытательный срок три года", — сказала судья Анна Панова.Асеев отказался признать вину в совершении преступления предусмотренного частью четыре статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере), заявив, что категорически не согласен с приговором и будет его обжаловать.После обвинительного приговора по делу о мошенничестве он заявил журналистам, что рассчитывал на оправдание и намерен обжаловать его "во всех инстанциях", так как считает приговор незаконным, необоснованным и несправедливым. "Будем готовить апелляционную жалобу, будет, наверное, не первая инстанция, будет кассационная жалоба в Верховный суд РФ. Так что мы еще будем бороться", — добавил он.По версии следователей регионального управления СК, Асеев убедил членов президиума СО РАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж в новосибирском Академгородке для использования в служебных целях.В областной прокуратуре ранее уточняли, что после проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого помещения, а впоследствии путем предоставления подложных документов в Советский районный суд Новосибирска приватизировал имущество в пользу своей дочери. Ущерб государству оценили на сумму свыше 45 миллионов рублей.Обвинение просило суд признать академика Асеева виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом. Защита же считает, что он должен быть полностью оправдан.
https://ria.ru/20230605/moshenniki-1876180580.html
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происшествия, россия, новосибирск, александр асеев, сибирское отделение ран, следственный комитет россии (ск рф), российская академия наук
Происшествия, Россия, Новосибирск, Александр Асеев, Сибирское отделение РАН, Следственный комитет России (СК РФ), Российская академия наук
Экс-главе Сибирского отделения РАН вынесли приговор по делу о мошенничестве
Экс-главу Сибирского отделения РАН приговорили к четырем годам условно за мошенничество
НОВОСИБИРСК, 14 июн — РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска приговорил бывшего председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева к четырем годам лишения свободы условно по делу о незаконной приватизации коттеджа с ущербом в 45 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Асеева Александра Леонидович признать виновным, <...> назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы считать условным. Установить испытательный срок три года", — сказала судья Анна Панова.
Асеев отказался признать вину в совершении преступления предусмотренного частью четыре статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере), заявив, что категорически не согласен с приговором и будет его обжаловать.
После обвинительного приговора по делу о мошенничестве он заявил журналистам, что рассчитывал на оправдание и намерен обжаловать его "во всех инстанциях", так как считает приговор незаконным, необоснованным и несправедливым. "Будем готовить апелляционную жалобу, будет, наверное, не первая инстанция, будет кассационная жалоба в Верховный суд РФ. Так что мы еще будем бороться", — добавил он.
По версии следователей регионального управления СК
, Асеев убедил членов президиума СО РАН
без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж в новосибирском Академгородке для использования в служебных целях.
В областной прокуратуре ранее уточняли, что после проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого помещения, а впоследствии путем предоставления подложных документов в Советский районный суд Новосибирска
приватизировал имущество в пользу своей дочери. Ущерб государству оценили на сумму свыше 45 миллионов рублей.
Обвинение просило суд признать академика Асеева виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом. Защита же считает, что он должен быть полностью оправдан.
МВД предупредило о новой схеме мошенничества