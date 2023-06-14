https://ria.ru/20230614/moshennichestv-1877924912.html

Россиян предупредили о новом приеме банковских мошенников

Россиян предупредили о новом приеме банковских мошенников - РИА Новости, 14.06.2023

Россиян предупредили о новом приеме банковских мошенников

Мошенники для подтверждения своих легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая "удостоверения" банковских сотрудников,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T02:17

2023-06-14T02:17

2023-06-14T10:29

пмэф-2023

станислав кузнецов

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Мошенники для подтверждения своих легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая "удостоверения" банковских сотрудников, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник", — сообщил он в интервью в рамках ПМЭФ.В качестве примера собеседник агентства привел "удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".При этом Кузнецов отметил, что о принципиально новой мошеннической схеме речь не идет, лишь выявляются все новые разновидности старых.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230605/moshennichestvo-1876212272.html

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станислав кузнецов, сбербанк россии