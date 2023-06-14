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Россиян предупредили о новом приеме банковских мошенников - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
02:17 14.06.2023 (обновлено: 10:29 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/moshennichestv-1877924912.html
Россиян предупредили о новом приеме банковских мошенников
Россиян предупредили о новом приеме банковских мошенников - РИА Новости, 14.06.2023
Россиян предупредили о новом приеме банковских мошенников
Мошенники для подтверждения своих легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая "удостоверения" банковских сотрудников,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T02:17
2023-06-14T10:29
пмэф-2023
станислав кузнецов
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Мошенники для подтверждения своих легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая "удостоверения" банковских сотрудников, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.&quot;Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник&quot;, — сообщил он в интервью в рамках ПМЭФ.В качестве примера собеседник агентства привел "удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".При этом Кузнецов отметил, что о принципиально новой мошеннической схеме речь не идет, лишь выявляются все новые разновидности старых.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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станислав кузнецов, сбербанк россии
ПМЭФ-2023, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Россиян предупредили о новом приеме банковских мошенников

Сбербанк: мошенники стали чаще слать россиянам поддельные удостоверения сотрудников банка

© iStock.com / artoleshkoХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© iStock.com / artoleshko
Хакер. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Мошенники для подтверждения своих легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая "удостоверения" банковских сотрудников, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«

"Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник", — сообщил он в интервью в рамках ПМЭФ.

В качестве примера собеседник агентства привел "удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".
При этом Кузнецов отметил, что о принципиально новой мошеннической схеме речь не идет, лишь выявляются все новые разновидности старых.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023Станислав КузнецовСбербанк России
 
 
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