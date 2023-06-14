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В оппозиции Молдавии назвали преимущества нахождения в СНГ - РИА Новости, 14.06.2023
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10:58 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/moldaviya-1877974991.html
В оппозиции Молдавии назвали преимущества нахождения в СНГ
В оппозиции Молдавии назвали преимущества нахождения в СНГ - РИА Новости, 14.06.2023
В оппозиции Молдавии назвали преимущества нахождения в СНГ
Молдавия получает конкретные блага от своего нахождения в СНГ, заявил в эфире телеканала Exclusiv TV вице-спикер парламента республики от оппозиционного блока... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:58
2023-06-14T10:58
экономика
молдавия
снг
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Молдавия получает конкретные блага от своего нахождения в СНГ, заявил в эфире телеканала Exclusiv TV вице-спикер парламента республики от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. "Наша страна получает конкретные блага от своего нахождения в СНГ. Во-первых, членство в СНГ не принуждает к выполнению каких-либо политических обязательств. Во-вторых, что касается экономики, так Молдова увеличила экспорт продукции в Казахстан, Армению, Азербайджан, в Беларусь априори этот показатель вырос на 20%. А рынок Российской Федерации по сей день интересен молдавской стороне своей доступностью", - отметил Батрынча. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ. На сегодняшний день кабмин одобрил разрыв трех соглашений: соглашения о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, а также соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. Кроме того, члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили денонсацию соглашений о стратегических вооруженных силах и о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Также по распоряжению лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Кроме того, согласно результатам опроса, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ. Также многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876751480.html
https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876826413.html
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экономика, молдавия, снг
Экономика, Молдавия, СНГ
В оппозиции Молдавии назвали преимущества нахождения в СНГ

Вице-спикер парламента от оппозиции Батрынча назвал преимущества нахождения Молдавии в СНГ

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Молдавия получает конкретные блага от своего нахождения в СНГ, заявил в эфире телеканала Exclusiv TV вице-спикер парламента республики от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.
"Наша страна получает конкретные блага от своего нахождения в СНГ. Во-первых, членство в СНГ не принуждает к выполнению каких-либо политических обязательств. Во-вторых, что касается экономики, так Молдова увеличила экспорт продукции в Казахстан, Армению, Азербайджан, в Беларусь априори этот показатель вырос на 20%. А рынок Российской Федерации по сей день интересен молдавской стороне своей доступностью", - отметил Батрынча.
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Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ. На сегодняшний день кабмин одобрил разрыв трех соглашений: соглашения о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, а также соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. Кроме того, члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили денонсацию соглашений о стратегических вооруженных силах и о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Также по распоряжению лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Кроме того, согласно результатам опроса, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ. Также многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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