https://ria.ru/20230614/moldaviya-1877974991.html

В оппозиции Молдавии назвали преимущества нахождения в СНГ

В оппозиции Молдавии назвали преимущества нахождения в СНГ - РИА Новости, 14.06.2023

В оппозиции Молдавии назвали преимущества нахождения в СНГ

Молдавия получает конкретные блага от своего нахождения в СНГ, заявил в эфире телеканала Exclusiv TV вице-спикер парламента республики от оппозиционного блока... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:58

2023-06-14T10:58

2023-06-14T10:58

экономика

молдавия

снг

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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Молдавия получает конкретные блага от своего нахождения в СНГ, заявил в эфире телеканала Exclusiv TV вице-спикер парламента республики от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. "Наша страна получает конкретные блага от своего нахождения в СНГ. Во-первых, членство в СНГ не принуждает к выполнению каких-либо политических обязательств. Во-вторых, что касается экономики, так Молдова увеличила экспорт продукции в Казахстан, Армению, Азербайджан, в Беларусь априори этот показатель вырос на 20%. А рынок Российской Федерации по сей день интересен молдавской стороне своей доступностью", - отметил Батрынча. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ. На сегодняшний день кабмин одобрил разрыв трех соглашений: соглашения о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, а также соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. Кроме того, члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили денонсацию соглашений о стратегических вооруженных силах и о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Также по распоряжению лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Кроме того, согласно результатам опроса, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ. Также многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876751480.html

https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876826413.html

молдавия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, снг