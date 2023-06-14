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КС Молдавии может единогласно запретить партию "Шор", считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2023
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23:34 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/moldavia-1878190576.html
КС Молдавии может единогласно запретить партию "Шор", считает эксперт
КС Молдавии может единогласно запретить партию "Шор", считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2023
КС Молдавии может единогласно запретить партию "Шор", считает эксперт
Конституционный суд Молдавии вполне вероятно вынесет положительное и единогласное решение о запрете оппозиционной партии "Шор", заявил РИА Новости молдавский... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:34
2023-06-14T23:34
в мире
молдавия
кишинев
илан шор
майя санду
марина таубер
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии вполне вероятно вынесет положительное и единогласное решение о запрете оппозиционной партии "Шор", заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. КС Молдавии 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", 17 мая судьи объявили о том, что берут перерыв, рассмотрение дела было возобновлено в понедельник, 12 июня. Однако в среду в конце очередного заседания КС снова объявил перерыв до понедельника, 19 июня. "Я думаю, что запрет партии "Шор" все-таки будет. И предполагаю, что вполне возможно единогласное решение. Власти смогут договориться с судьями КС, чтобы хотя бы снять эту торговую марку "Шор". Хотя, конечно, в наше время это очень смелое предположение по отношению к любым действиям юстиции", - сказал Кориненко. Он отметил специфику, которой пронизана молдавская юстиция, начиная от низшего звена, заканчивая судьями Конституционного суда. "Это законсервированная закрытая кастовая система, в которую мы не имеем доступа и очень редко знаем, чем руководствуются в ней, так как люди там повязаны еще с 90-х годов. Нигде нет такого непотизма, панибратства, кумовства, как в системе юстиции. Она очень непредсказуемая. При том она очень гибкая. Когда у нас у власти находится сильный лидер, как Воронин или Плахотнюк, то юстиция им подчиняется. Когда у власти находится более слабое правительство либо коалиционное правительство, то система юстиции живет сама по себе. В данном случае президент Майя Санду не может взять под контроль юстицию, и поэтому молдавская Фемида еще способна преподносить сюрпризы", - подчеркнул политолог. По его словам, власть и КС могут выносить решения намного быстрее, есть тому примеры. Также молдавская юстиция умеет хорошо работать, если ей надо. Однако юстиция проявляет характер и иногда решения КС идут в разрез с волей Санду, как, например, в случае о запрете Георгиевской ленточки, когда КС под председательством Домники Маноле через год высказался о неконституционности принятого решения, добавляет эксперт. "Юстиция не может не понимать, что власть может поменяться на ближайших выборах. Поэтому юстиция пытается лавировать и в результате выжить, чтобы все-таки сохранить кастовую систему, которая ей нравится", - пояснил он. По мнению Кориненко, власти не спешат с решением дела по запрету партии "Шор", так как местные выборы будут только осенью. "Власть не спешит. Но не думаю, что это будет длиться все лето. На деле же предположить, когда юстиция и исполнительная власть действительно договорятся, сложно", - подчеркнул он. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны одного миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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в мире, молдавия, кишинев, илан шор, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Майя Санду, Марина Таубер
КС Молдавии может единогласно запретить партию "Шор", считает эксперт

Политолог Кориненко: КС Молдавии может единогласно вынести решение о запрете партии "Шор"

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии вполне вероятно вынесет положительное и единогласное решение о запрете оппозиционной партии "Шор", заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
КС Молдавии 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", 17 мая судьи объявили о том, что берут перерыв, рассмотрение дела было возобновлено в понедельник, 12 июня. Однако в среду в конце очередного заседания КС снова объявил перерыв до понедельника, 19 июня.
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"Я думаю, что запрет партии "Шор" все-таки будет. И предполагаю, что вполне возможно единогласное решение. Власти смогут договориться с судьями КС, чтобы хотя бы снять эту торговую марку "Шор". Хотя, конечно, в наше время это очень смелое предположение по отношению к любым действиям юстиции", - сказал Кориненко.
Он отметил специфику, которой пронизана молдавская юстиция, начиная от низшего звена, заканчивая судьями Конституционного суда.
"Это законсервированная закрытая кастовая система, в которую мы не имеем доступа и очень редко знаем, чем руководствуются в ней, так как люди там повязаны еще с 90-х годов. Нигде нет такого непотизма, панибратства, кумовства, как в системе юстиции. Она очень непредсказуемая. При том она очень гибкая. Когда у нас у власти находится сильный лидер, как Воронин или Плахотнюк, то юстиция им подчиняется. Когда у власти находится более слабое правительство либо коалиционное правительство, то система юстиции живет сама по себе. В данном случае президент Майя Санду не может взять под контроль юстицию, и поэтому молдавская Фемида еще способна преподносить сюрпризы", - подчеркнул политолог.
По его словам, власть и КС могут выносить решения намного быстрее, есть тому примеры. Также молдавская юстиция умеет хорошо работать, если ей надо. Однако юстиция проявляет характер и иногда решения КС идут в разрез с волей Санду, как, например, в случае о запрете Георгиевской ленточки, когда КС под председательством Домники Маноле через год высказался о неконституционности принятого решения, добавляет эксперт.
"Юстиция не может не понимать, что власть может поменяться на ближайших выборах. Поэтому юстиция пытается лавировать и в результате выжить, чтобы все-таки сохранить кастовую систему, которая ей нравится", - пояснил он.
По мнению Кориненко, власти не спешат с решением дела по запрету партии "Шор", так как местные выборы будут только осенью.
"Власть не спешит. Но не думаю, что это будет длиться все лето. На деле же предположить, когда юстиция и исполнительная власть действительно договорятся, сложно", - подчеркнул он.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны одного миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
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