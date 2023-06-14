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Замглавы Минздрава оценил ситуацию на фармацевтическом рынке

Замглавы Минздрава оценил ситуацию на фармацевтическом рынке - РИА Новости, 14.06.2023

Замглавы Минздрава оценил ситуацию на фармацевтическом рынке

Ситуация на фармацевтическом рынке России на сегодняшний день устойчивая, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:47

2023-06-14T14:47

2023-06-14T15:00

пмэф-2023

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Ситуация на фармацевтическом рынке России на сегодняшний день устойчивая, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев."Сегодня мы можем констатировать устойчивую ситуацию на фармацевтическом рынке",- сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия