Замглавы Минздрава оценил ситуацию на фармацевтическом рынке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Ситуация на фармацевтическом рынке России на сегодняшний день устойчивая, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев."Сегодня мы можем констатировать устойчивую ситуацию на фармацевтическом рынке",- сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
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