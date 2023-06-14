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Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро - РИА Новости, 14.06.2023
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11:02 14.06.2023 (обновлено: 11:03 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/metro-1877976420.html
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро - РИА Новости, 14.06.2023
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро, Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская - графитовым, а Бирюлевская -... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:02
2023-06-14T11:03
общество
москва
городское хозяйство москвы
московский метрополитен
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро, Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская - графитовым, а Бирюлевская - рубиновым, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого выбрали цвета для обозначения на схеме метро трех строящихся линий. "Большинство проголосовавших, 56 275 человек, решили, что комбинация цветов под вторым вариантом - самая оптимальная для новых линий. Таким образом, Троицкая (16-я линия) будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская (17-я линия) - графитовым, а Бирюлевская (18-я линия) - рубиновым", - говорится в сообщении. "Тема метро касается практически каждого москвича, поэтому голосование по новым названиям всегда вызывает активный интерес. В феврале, например, горожане выбрали названия будущих станций на новых ветках. Строительство трех радиальных линий - основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию", - цитируют в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, московский метрополитен
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Московский метрополитен
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Завершилось голосование по выбору цветов для строящихся линий Московского метрополитена

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКопия схемы метрополитена с подписью президента России Владимира Путина в метро Москвы
Копия схемы метрополитена с подписью президента России Владимира Путина в метро Москвы - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Копия схемы метрополитена с подписью президента России Владимира Путина в метро Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро, Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская - графитовым, а Бирюлевская - рубиновым, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого выбрали цвета для обозначения на схеме метро трех строящихся линий.
"Большинство проголосовавших, 56 275 человек, решили, что комбинация цветов под вторым вариантом - самая оптимальная для новых линий. Таким образом, Троицкая (16-я линия) будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская (17-я линия) - графитовым, а Бирюлевская (18-я линия) - рубиновым", - говорится в сообщении.
"Тема метро касается практически каждого москвича, поэтому голосование по новым названиям всегда вызывает активный интерес. В феврале, например, горожане выбрали названия будущих станций на новых ветках. Строительство трех радиальных линий - основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию", - цитируют в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.
 
ОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыМосковский метрополитен
 
 
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