https://ria.ru/20230614/metro-1877976420.html
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро - РИА Новости, 14.06.2023
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро, Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская - графитовым, а Бирюлевская -... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:02
2023-06-14T11:02
2023-06-14T11:03
общество
москва
городское хозяйство москвы
московский метрополитен
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро, Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская - графитовым, а Бирюлевская - рубиновым, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого выбрали цвета для обозначения на схеме метро трех строящихся линий. "Большинство проголосовавших, 56 275 человек, решили, что комбинация цветов под вторым вариантом - самая оптимальная для новых линий. Таким образом, Троицкая (16-я линия) будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская (17-я линия) - графитовым, а Бирюлевская (18-я линия) - рубиновым", - говорится в сообщении. "Тема метро касается практически каждого москвича, поэтому голосование по новым названиям всегда вызывает активный интерес. В феврале, например, горожане выбрали названия будущих станций на новых ветках. Строительство трех радиальных линий - основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию", - цитируют в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы, московский метрополитен
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Московский метрополитен
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро
Завершилось голосование по выбору цветов для строящихся линий Московского метрополитена
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро, Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская - графитовым, а Бирюлевская - рубиновым, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого выбрали цвета для обозначения на схеме метро трех строящихся линий.
"Большинство проголосовавших, 56 275 человек, решили, что комбинация цветов под вторым вариантом - самая оптимальная для новых линий. Таким образом, Троицкая (16-я линия) будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская (17-я линия) - графитовым, а Бирюлевская (18-я линия) - рубиновым", - говорится в сообщении.
"Тема метро касается практически каждого москвича, поэтому голосование по новым названиям всегда вызывает активный интерес. В феврале, например, горожане выбрали названия будущих станций на новых ветках. Строительство трех радиальных линий - основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию", - цитируют в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.