https://ria.ru/20230614/metro-1877976420.html

Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро - РИА Новости, 14.06.2023

Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро, Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская - графитовым, а Бирюлевская -... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:02

2023-06-14T11:02

2023-06-14T11:03

общество

москва

городское хозяйство москвы

московский метрополитен

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро, Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская - графитовым, а Бирюлевская - рубиновым, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого выбрали цвета для обозначения на схеме метро трех строящихся линий. "Большинство проголосовавших, 56 275 человек, решили, что комбинация цветов под вторым вариантом - самая оптимальная для новых линий. Таким образом, Троицкая (16-я линия) будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская (17-я линия) - графитовым, а Бирюлевская (18-я линия) - рубиновым", - говорится в сообщении. "Тема метро касается практически каждого москвича, поэтому голосование по новым названиям всегда вызывает активный интерес. В феврале, например, горожане выбрали названия будущих станций на новых ветках. Строительство трех радиальных линий - основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию", - цитируют в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, городское хозяйство москвы, московский метрополитен