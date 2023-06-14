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Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана
Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана - РИА Новости, 14.06.2023
Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана
Исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве "Севпотоков", у РФ нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана, РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:24
2023-06-14T09:24
2023-06-14T09:25
россия
дмитрий медведев
в мире
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве "Севпотоков", у РФ нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана, заявил в Telegram-канале замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", - написал он.
https://ria.ru/20230614/potoki-1877921378.html
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россия, дмитрий медведев, в мире, северный поток, северный поток — 2
Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Северный поток, Северный поток — 2
Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана
Медведев: причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов на дне океана нет