https://ria.ru/20230614/medvedev-1877951591.html

Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана

Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана - РИА Новости, 14.06.2023

Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана

Исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве "Севпотоков", у РФ нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана, РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:24

2023-06-14T09:24

2023-06-14T09:25

россия

дмитрий медведев

в мире

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве "Севпотоков", у РФ нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана, заявил в Telegram-канале замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", - написал он.

https://ria.ru/20230614/potoki-1877921378.html

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2023

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