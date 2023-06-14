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Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана - РИА Новости, 14.06.2023
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09:24 14.06.2023 (обновлено: 09:25 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/medvedev-1877951591.html
Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана
Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана - РИА Новости, 14.06.2023
Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана
Исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве "Севпотоков", у РФ нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана, РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:24
2023-06-14T09:25
россия
дмитрий медведев
в мире
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве "Севпотоков", у РФ нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана, заявил в Telegram-канале замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.&quot;Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве &quot;Северных потоков&quot;, то у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана&quot;, - написал он.
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россия, дмитрий медведев, в мире, северный поток, северный поток — 2
Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Северный поток, Северный поток — 2
Медведев пригрозил уничтожать кабельные связи врагов на дне океана

Медведев: причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов на дне океана нет

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве "Севпотоков", у РФ нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана, заявил в Telegram-канале замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", - написал он.

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