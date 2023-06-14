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Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 14.06.2023 (обновлено: 11:00 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/medvedev-1877950584.html
Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова, заявил Медведев
Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2023
Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова, заявил Медведев
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил провести "санитарную зону" на Украине по границам Львова, так политик прокомментировал... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:13
2023-06-14T11:00
специальная военная операция на украине
украина
львов
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил провести "санитарную зону" на Украине по границам Львова, так политик прокомментировал заявление президента Владимира Путина, который накануне допустил рассмотрение этого вопроса из-за поставок дальнобойных орудий Киеву."С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль", — говорится в записи в Telegram-канале Медведева.По его словам, это и будут новые границы Украины.Ранее Владимир Путин заявил, что Украина сохраняет возможность обстреливать территории российского государства, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания "санитарной зоны" на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать.
https://ria.ru/20230612/kiev-1877615540.html
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украина, львов, дмитрий медведев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Львов, Дмитрий Медведев, Безопасность
Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова, заявил Медведев

Медведев: санитарная зона на Украине должна проходить у Львова из-за поставок оружия

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил провести "санитарную зону" на Украине по границам Львова, так политик прокомментировал заявление президента Владимира Путина, который накануне допустил рассмотрение этого вопроса из-за поставок дальнобойных орудий Киеву.
"С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль", — говорится в записи в Telegram-канале Медведева.
По его словам, это и будут новые границы Украины.
Ранее Владимир Путин заявил, что Украина сохраняет возможность обстреливать территории российского государства, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания "санитарной зоны" на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛьвовДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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