https://ria.ru/20230614/medvedev-1877950584.html
Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова, заявил Медведев
Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2023
Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова, заявил Медведев
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил провести "санитарную зону" на Украине по границам Львова, так политик прокомментировал... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:13
2023-06-14T09:13
2023-06-14T11:00
специальная военная операция на украине
украина
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дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил провести "санитарную зону" на Украине по границам Львова, так политик прокомментировал заявление президента Владимира Путина, который накануне допустил рассмотрение этого вопроса из-за поставок дальнобойных орудий Киеву."С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль", — говорится в записи в Telegram-канале Медведева.По его словам, это и будут новые границы Украины.Ранее Владимир Путин заявил, что Украина сохраняет возможность обстреливать территории российского государства, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания "санитарной зоны" на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, львов, дмитрий медведев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Львов, Дмитрий Медведев, Безопасность
Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова, заявил Медведев
Медведев: санитарная зона на Украине должна проходить у Львова из-за поставок оружия
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил провести "санитарную зону" на Украине по границам Львова, так политик прокомментировал заявление президента Владимира Путина, который накануне допустил рассмотрение этого вопроса из-за поставок дальнобойных орудий Киеву.
"С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль", — говорится в записи в Telegram-канале Медведева.
По его словам, это и будут новые границы Украины.
Ранее Владимир Путин заявил, что Украина сохраняет возможность обстреливать территории российского государства, поэтому Москва
может рассмотреть вопрос создания "санитарной зоны" на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать.
Медведев считает Киев русским городом, заявил его помощник