https://ria.ru/20230614/mask-1877957140.html
Маск одним словом оценил высказывание Карлсона о США
Маск одним словом оценил высказывание Карлсона о США - РИА Новости, 14.06.2023
Маск одним словом оценил высказывание Карлсона о США
Американский миллиардер Илон Маск в Twitter высоко оценил новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона, в котором тот рассуждает о причинах уголовного... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:03
2023-06-14T10:03
2023-06-14T11:26
в мире
сша
россия
такер карлсон
илон маск
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f3c92b0bf6e75d4e77e2d3d15934d678.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в Twitter высоко оценил новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона, в котором тот рассуждает о причинах уголовного преследования бывшего президента США Дональда Трампа."Смело", — написал предприниматель.По мнению Карлсона, одной из причин преследования Трампа стал отказ от войны с Россией, а также заявление, что в Ираке никогда не было оружия массового поражения. Телеведущий добавил, что Байден — первый президент в истории США, который посмел использовать правоохранительные органы, чтобы избавиться от главного соперника."Преследование Трампа имеет не только политическую, но и идеологическую основу. <…> Критикуй войну — и ты дисквалифицирован. Продолжишь в том же духе — мы отправим тебя в тюрьму", — заключил журналист.В апреле Fox News отстранил Карлсона от эфира, но держит его в штате до 2025 года. Запуск собственного шоу телеведущего в Twitter канал расценивает как нарушение условий контракта.
https://ria.ru/20230607/karlson-1876674235.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_9a41c7abb7baccadb72ac944377f7e47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, такер карлсон, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Россия, Такер Карлсон, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск одним словом оценил высказывание Карлсона о США
Илон Маск назвал смелым новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона о принципах США
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Американский миллиардер Илон Маск в Twitter
высоко оценил новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона, в котором тот рассуждает о причинах уголовного преследования бывшего президента США Дональда Трампа.
«
"Смело", — написал предприниматель.
По мнению Карлсона, одной из причин преследования Трампа стал отказ от войны с Россией, а также заявление, что в Ираке никогда не было оружия массового поражения. Телеведущий добавил, что Байден — первый президент в истории США, который посмел использовать правоохранительные органы, чтобы избавиться от главного соперника.
"Преследование Трампа имеет не только политическую, но и идеологическую основу. <…> Критикуй войну — и ты дисквалифицирован. Продолжишь в том же духе — мы отправим тебя в тюрьму", — заключил журналист.
В апреле Fox News отстранил Карлсона от эфира, но держит его в штате до 2025 года. Запуск собственного шоу телеведущего в Twitter канал расценивает как нарушение условий контракта.
В офисе Зеленского раскритиковали Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона