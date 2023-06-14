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Маск одним словом оценил высказывание Карлсона о США - РИА Новости, 14.06.2023
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10:03 14.06.2023 (обновлено: 11:26 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/mask-1877957140.html
Маск одним словом оценил высказывание Карлсона о США
Маск одним словом оценил высказывание Карлсона о США - РИА Новости, 14.06.2023
Маск одним словом оценил высказывание Карлсона о США
Американский миллиардер Илон Маск в Twitter высоко оценил новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона, в котором тот рассуждает о причинах уголовного... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:03
2023-06-14T11:26
в мире
сша
россия
такер карлсон
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в Twitter высоко оценил новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона, в котором тот рассуждает о причинах уголовного преследования бывшего президента США Дональда Трампа."Смело", — написал предприниматель.По мнению Карлсона, одной из причин преследования Трампа стал отказ от войны с Россией, а также заявление, что в Ираке никогда не было оружия массового поражения. Телеведущий добавил, что Байден — первый президент в истории США, который посмел использовать правоохранительные органы, чтобы избавиться от главного соперника."Преследование Трампа имеет не только политическую, но и идеологическую основу. &lt;…&gt; Критикуй войну — и ты дисквалифицирован. Продолжишь в том же духе — мы отправим тебя в тюрьму", — заключил журналист.В апреле Fox News отстранил Карлсона от эфира, но держит его в штате до 2025 года. Запуск собственного шоу телеведущего в Twitter канал расценивает как нарушение условий контракта.
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в мире, сша, россия, такер карлсон, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Россия, Такер Карлсон, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск одним словом оценил высказывание Карлсона о США

Илон Маск назвал смелым новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона о принципах США

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в Twitter высоко оценил новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона, в котором тот рассуждает о причинах уголовного преследования бывшего президента США Дональда Трампа.
«
"Смело", — написал предприниматель.
По мнению Карлсона, одной из причин преследования Трампа стал отказ от войны с Россией, а также заявление, что в Ираке никогда не было оружия массового поражения. Телеведущий добавил, что Байден — первый президент в истории США, который посмел использовать правоохранительные органы, чтобы избавиться от главного соперника.
"Преследование Трампа имеет не только политическую, но и идеологическую основу. <…> Критикуй войну — и ты дисквалифицирован. Продолжишь в том же духе — мы отправим тебя в тюрьму", — заключил журналист.
В апреле Fox News отстранил Карлсона от эфира, но держит его в штате до 2025 года. Запуск собственного шоу телеведущего в Twitter канал расценивает как нарушение условий контракта.
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В миреСШАРоссияТакер КарлсонИлон МаскДональд Трамп
 
 
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