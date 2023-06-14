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Французский журналист сделал один вывод после поездки в Мариуполь - РИА Новости, 14.06.2023
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02:35 14.06.2023 (обновлено: 10:31 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/mariupol-1877925215.html
Французский журналист сделал один вывод после поездки в Мариуполь
Французский журналист сделал один вывод после поездки в Мариуполь - РИА Новости, 14.06.2023
Французский журналист сделал один вывод после поездки в Мариуполь
Корреспондент Radio France Сильвен Тронше рассказал о впечатляющих масштабах строительства в восстанавливаемом после боев Мариуполе. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T02:35
2023-06-14T10:31
в мире
мариуполь
россия
азовское море
денис пушилин
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Корреспондент Radio France Сильвен Тронше рассказал о впечатляющих масштабах строительства в восстанавливаемом после боев Мариуполе.По его словам, по прибытии в город он сразу же был поражен масштабами строительства: "дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов".По его мнению, суть "нового" Мариуполя — стать морским курортом на берегу Азовского моря.В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация). В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.Как отмечал в мае врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по случаю годовщины освобождении города, киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается Мариуполь.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230609/dorogi-1877322401.html
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в мире, мариуполь, россия, азовское море, денис пушилин
В мире, Мариуполь, Россия, Азовское море, Денис Пушилин
Французский журналист сделал один вывод после поездки в Мариуполь

Журналист Radio France Тронше признался, что его поразил масштаб восстановления Мариуполя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкМариупольский морской торговый порт
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Мариупольский морской торговый порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Корреспондент Radio France Сильвен Тронше рассказал о впечатляющих масштабах строительства в восстанавливаемом после боев Мариуполе.
По его словам, по прибытии в город он сразу же был поражен масштабами строительства: "дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов".
По его мнению, суть "нового" Мариуполя — стать морским курортом на берегу Азовского моря.
В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация). В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
Как отмечал в мае врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по случаю годовщины освобождении города, киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается Мариуполь.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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9 июня, 20:33
 
В миреМариупольРоссияАзовское мореДенис Пушилин
 
 
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