https://ria.ru/20230614/mariupol-1877925215.html

Французский журналист сделал один вывод после поездки в Мариуполь

Французский журналист сделал один вывод после поездки в Мариуполь - РИА Новости, 14.06.2023

Французский журналист сделал один вывод после поездки в Мариуполь

Корреспондент Radio France Сильвен Тронше рассказал о впечатляющих масштабах строительства в восстанавливаемом после боев Мариуполе. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T02:35

2023-06-14T02:35

2023-06-14T10:31

в мире

мариуполь

россия

азовское море

денис пушилин

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Корреспондент Radio France Сильвен Тронше рассказал о впечатляющих масштабах строительства в восстанавливаемом после боев Мариуполе.По его словам, по прибытии в город он сразу же был поражен масштабами строительства: "дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов".По его мнению, суть "нового" Мариуполя — стать морским курортом на берегу Азовского моря.В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация). В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.Как отмечал в мае врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по случаю годовщины освобождении города, киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается Мариуполь.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230609/dorogi-1877322401.html

мариуполь

россия

азовское море

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в мире, мариуполь, россия, азовское море, денис пушилин