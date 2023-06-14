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Заскочить в последний вагон: Макрон просится в БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023
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08:00 14.06.2023 (обновлено: 16:08 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/makron-1877908085.html
Заскочить в последний вагон: Макрон просится в БРИКС
Заскочить в последний вагон: Макрон просится в БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023
Заскочить в последний вагон: Макрон просится в БРИКС
Конечно, это может быть очередной медиафальшивкой или медиапровокацией, но даже если так — за историей этой стоит многое. Речь о том, что президент Франции... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:00
2023-06-14T16:08
аналитика
франция
европа
бразилия
эммануэль макрон
сирил рамафоса
анналена бербок
брикс
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Конечно, это может быть очередной медиафальшивкой или медиапровокацией, но даже если так — за историей этой стоит многое. Речь о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге. Ну то есть об этом всего лишь сообщает французская Opinion, ссылаясь, как положено, на "источники". А южноафриканский президент, продолжают источники, сильно задумался и сначала решил переговорить с другими членами БРИКС — лидерами Бразилии, России, Индии и Китая.Заметим, что речь не идет о вступлении Франции в БРИКС, человек просто поговорить хочет. Хорошо еще, что не обещал привезти с собой Зеленского — выступление "человека в зеленой майке" уже становится для множества международных форумов чем-то вроде молитвы перед приемом пищи в семье с традициями.Почему эта история выглядит не анекдотом, а приметой чего-то важного: потому что мы, извините за банальность, переживаем эпоху, когда прежний мир рушится, он скоро будет выглядеть совсем не так, как сегодня. И мы, по опыту обрушения СССР, знаем, как это бывает.Сначала все, кто может, шепотом говорят друг другу о том, что система обветшала. Армия, идеология, то или иное учреждение, везде копятся проблемы, везде сердцевина грозит обрушением конструкции. Но поначалу никто ничего по этому поводу не делает, люди только говорят — уже и в полный голос — и озираются: кто начнет большой ремонт? А вот потом наступает момент, когда все и правда рушится. Причем сразу.В данном случае такое несчастье происходит с тем, что называют миропорядком. То есть системой управления всеми этими двумя сотнями государств: правила мировой торговли, международное право, какие-то принципы и традиции. Сначала систему эту строили-строили (с середины прошлого века). Потом все начали говорить об очевидном — что не очень хорошо работает. И вот сейчас скрип конструкций слышен всем, и самым угрожающим образом.Можно по-разному себя вести в такой ситуации. Умственно незамысловатые стараются делать вид, что ничего не происходит (авось само рассосется). Тут напомним снова — раз уж речь о БРИКС — как в Бразилию приехала глава германской дипломатии Анналена Бербок, учить местных жителей экологической повестке. А ее в Бразилии не принял ни министр иностранных дел, ни президент. Но Макрон, при всех его особенностях, не так прост, как Анналена.Можно попытаться противиться переменам с помощью какой-то мелкой пакости, которая всех займет надолго. Свежий пример тому — американская идея расширить Совет Безопасности ООН еще на десять постоянных членов, видимо — с правом вето. То есть понятно, что без согласия с нынешними ветообладателями, например — с Россией, у Джо Байдена из этого ничего не выйдет. Но при этом понятно, что механизм если не ООН в целом, то Совбеза в нынешнюю эпоху плохо работает.Постоянные члены Совбеза с правом вето на любые решения — то были державы-победители во Второй мировой, то есть пять неоспоримых лидеров мира в тот момент. А как насчет нынешнего момента? Вообще-то такие лидеры сегодня — это Россия, США, Китай и Индия. Великобритания и, заметим, Франция до их уровня влияния на мировые дела недотягивают, то есть получается, что недотягивает вся Европа.А как сделать, чтобы Европа имела значение, и какая страна тут должна фигурировать — не Евросоюз же, который сильно рискует обрушиться вместе с прочим мироустройством? Понятно, что не бывший лидер Европы Германия, которая деградирует на глазах (да и отсутствие у державы ядерного оружия не вдохновляет).Может быть, Франция, даже с учетом сотрясающих ее проблем? Попытался же тот же Макрон недавно сказать, что не надо втягивать Европу в "чужую войну", то есть ту, что против Китая (и вызвал этим ярость по обе стороны Атлантики). И если Париж не видит перспектив у Совета Безопасности ООН, то, может быть, ищет варианты будущего не в зашедшей временно в тупик системе ООН, а в чем-то новом — типа БРИКС?И это особенно интересно с учетом непонятных перспектив БРИКС. Если в этот механизм сейчас вступит хотя бы половина стран, которые к нему присматриваются, то это будет уже не БРИКС, а что-то побольше, чуть ли не параллельная ООН. И почему там не быть Франции как представителю западной части Европы? Ну и уж хотя бы контакт здесь установить не вредно: приехал с уважением, что-то сказал — и делать это лучше сейчас, перед взрывным ростом этого нового механизма, а то уйдет поезд.Можно многое сказать о том, что за политик Макрон. И говорят — разное: имитатор бурной деятельности, пустышка, флюгер… Но если флюгер, то это уже неплохо — чуять, куда дует ветер.
https://ria.ru/20230605/sammit-1876260935.html
https://ria.ru/20230607/berbok-1876770933.html
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
https://ria.ru/20230610/gonduras-1877369678.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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аналитика, франция, европа, бразилия, эммануэль макрон, сирил рамафоса, анналена бербок, брикс, оон
Аналитика, Франция, Европа, Бразилия, Эммануэль Макрон, Сирил Рамафоса, Анналена Бербок, БРИКС, ООН

Заскочить в последний вагон: Макрон просится в БРИКС

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Конечно, это может быть очередной медиафальшивкой или медиапровокацией, но даже если так — за историей этой стоит многое. Речь о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге. Ну то есть об этом всего лишь сообщает французская Opinion, ссылаясь, как положено, на "источники". А южноафриканский президент, продолжают источники, сильно задумался и сначала решил переговорить с другими членами БРИКС — лидерами Бразилии, России, Индии и Китая.
Заметим, что речь не идет о вступлении Франции в БРИКС, человек просто поговорить хочет. Хорошо еще, что не обещал привезти с собой Зеленского — выступление "человека в зеленой майке" уже становится для множества международных форумов чем-то вроде молитвы перед приемом пищи в семье с традициями.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В ЮАР взвешивают варианты решения по приглашению Путина на саммит БРИКС
5 июня, 16:08
Почему эта история выглядит не анекдотом, а приметой чего-то важного: потому что мы, извините за банальность, переживаем эпоху, когда прежний мир рушится, он скоро будет выглядеть совсем не так, как сегодня. И мы, по опыту обрушения СССР, знаем, как это бывает.
Сначала все, кто может, шепотом говорят друг другу о том, что система обветшала. Армия, идеология, то или иное учреждение, везде копятся проблемы, везде сердцевина грозит обрушением конструкции. Но поначалу никто ничего по этому поводу не делает, люди только говорят — уже и в полный голос — и озираются: кто начнет большой ремонт? А вот потом наступает момент, когда все и правда рушится. Причем сразу.
В данном случае такое несчастье происходит с тем, что называют миропорядком. То есть системой управления всеми этими двумя сотнями государств: правила мировой торговли, международное право, какие-то принципы и традиции. Сначала систему эту строили-строили (с середины прошлого века). Потом все начали говорить об очевидном — что не очень хорошо работает. И вот сейчас скрип конструкций слышен всем, и самым угрожающим образом.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
"Далека от дипломатии". Бербок вынесли приговор после иностранного визита
7 июня, 17:10
Можно по-разному себя вести в такой ситуации. Умственно незамысловатые стараются делать вид, что ничего не происходит (авось само рассосется). Тут напомним снова — раз уж речь о БРИКС — как в Бразилию приехала глава германской дипломатии Анналена Бербок, учить местных жителей экологической повестке. А ее в Бразилии не принял ни министр иностранных дел, ни президент. Но Макрон, при всех его особенностях, не так прост, как Анналена.
Можно попытаться противиться переменам с помощью какой-то мелкой пакости, которая всех займет надолго. Свежий пример тому — американская идея расширить Совет Безопасности ООН еще на десять постоянных членов, видимо — с правом вето. То есть понятно, что без согласия с нынешними ветообладателями, например — с Россией, у Джо Байдена из этого ничего не выйдет. Но при этом понятно, что механизм если не ООН в целом, то Совбеза в нынешнюю эпоху плохо работает.
Постоянные члены Совбеза с правом вето на любые решения — то были державы-победители во Второй мировой, то есть пять неоспоримых лидеров мира в тот момент. А как насчет нынешнего момента? Вообще-то такие лидеры сегодня — это Россия, США, Китай и Индия. Великобритания и, заметим, Франция до их уровня влияния на мировые дела недотягивают, то есть получается, что недотягивает вся Европа.
А как сделать, чтобы Европа имела значение, и какая страна тут должна фигурировать — не Евросоюз же, который сильно рискует обрушиться вместе с прочим мироустройством? Понятно, что не бывший лидер Европы Германия, которая деградирует на глазах (да и отсутствие у державы ядерного оружия не вдохновляет).
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше
3 июня, 08:00
Может быть, Франция, даже с учетом сотрясающих ее проблем? Попытался же тот же Макрон недавно сказать, что не надо втягивать Европу в "чужую войну", то есть ту, что против Китая (и вызвал этим ярость по обе стороны Атлантики). И если Париж не видит перспектив у Совета Безопасности ООН, то, может быть, ищет варианты будущего не в зашедшей временно в тупик системе ООН, а в чем-то новом — типа БРИКС?
И это особенно интересно с учетом непонятных перспектив БРИКС. Если в этот механизм сейчас вступит хотя бы половина стран, которые к нему присматриваются, то это будет уже не БРИКС, а что-то побольше, чуть ли не параллельная ООН. И почему там не быть Франции как представителю западной части Европы? Ну и уж хотя бы контакт здесь установить не вредно: приехал с уважением, что-то сказал — и делать это лучше сейчас, перед взрывным ростом этого нового механизма, а то уйдет поезд.
Можно многое сказать о том, что за политик Макрон. И говорят — разное: имитатор бурной деятельности, пустышка, флюгер… Но если флюгер, то это уже неплохо — чуять, куда дует ветер.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Гондурас подал запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС
10 июня, 11:02
 
АналитикаФранцияЕвропаБразилияЭммануэль МакронСирил РамафосаАнналена БербокБРИКСООН
 
 
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