Рейтинг@Mail.ru
СМИ: умер американский писатель Кормак Маккарти - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:28 14.06.2023 (обновлено: 01:18 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/makkarti-1877919876.html
СМИ: умер американский писатель Кормак Маккарти
СМИ: умер американский писатель Кормак Маккарти - РИА Новости, 14.06.2023
СМИ: умер американский писатель Кормак Маккарти
Американский писатель-романист и обладатель Пулитцеровской премии Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет, сообщает издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T00:28
2023-06-14T01:18
ридли скотт
санта-фе (сша)
нью-мексико
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877922486_0:602:2047:1753_1920x0_80_0_0_041cf9933df648477d59f7bc632182dc.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский писатель-романист и обладатель Пулитцеровской премии Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет, сообщает издание Hollywood Reporter. "Кормак Маккарти... умер в возрасте 89 лет", - говорится в сообщении. Издание добавляет, что писатель умер в своем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Отмечается, что Маккарти известен постапокалиптическим романом "Дорога", за который он получил Пулитцеровскую премию в 2007 году, а также романами "Старикам тут не место" и "Кони, кони". Кроме того, писатель прославился и своей сценарной работой. Маккарти написал сценарий для криминального триллера Ридли Скотта "Советник" (2013). Многие из романов Маккарти были экранизированы. Так, например, в 2007 году вышла экранизация его романа "Старикам тут не место", снятая известными режиссерами Джоэл и Итан Коэл. Этот фильм получил четыре премии "Оскар". Роман "Дорога" был экранизирован в 2009 году режиссером Джоном Хиллкоутом.
https://ria.ru/20230610/znamenitosti-1877339307.html
санта-фе (сша)
нью-мексико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877922486_0:410:2047:1945_1920x0_80_0_0_f6489a64b099f21327cc537d6cb206aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ридли скотт, санта-фе (сша), нью-мексико
Ридли Скотт, Санта-Фе (США), Нью-Мексико, Культура
СМИ: умер американский писатель Кормак Маккарти

HR: известный американский писатель-романист Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет

© AP Photo / Evan AgostiniАмериканский писатель-романист, обладатель Пулитцеровской премии, Кормак Маккарти
Американский писатель-романист, обладатель Пулитцеровской премии, Кормак Маккарти - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Evan Agostini
Американский писатель-романист, обладатель Пулитцеровской премии, Кормак Маккарти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский писатель-романист и обладатель Пулитцеровской премии Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет, сообщает издание Hollywood Reporter.
«
"Кормак Маккарти... умер в возрасте 89 лет", - говорится в сообщении.
Издание добавляет, что писатель умер в своем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико.
Отмечается, что Маккарти известен постапокалиптическим романом "Дорога", за который он получил Пулитцеровскую премию в 2007 году, а также романами "Старикам тут не место" и "Кони, кони".
Кроме того, писатель прославился и своей сценарной работой. Маккарти написал сценарий для криминального триллера Ридли Скотта "Советник" (2013).
Многие из романов Маккарти были экранизированы. Так, например, в 2007 году вышла экранизация его романа "Старикам тут не место", снятая известными режиссерами Джоэл и Итан Коэл. Этот фильм получил четыре премии "Оскар". Роман "Дорога" был экранизирован в 2009 году режиссером Джоном Хиллкоутом.
Кадр из фильма Во все тяжкие
Умер актер из сериала "Во все тяжкие"
10 июня, 00:50
 
КультураРидли СкоттСанта-Фе (США)Нью-Мексико
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала