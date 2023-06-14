https://ria.ru/20230614/makkarti-1877919876.html

СМИ: умер американский писатель Кормак Маккарти

СМИ: умер американский писатель Кормак Маккарти - РИА Новости, 14.06.2023

СМИ: умер американский писатель Кормак Маккарти

Американский писатель-романист и обладатель Пулитцеровской премии Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет, сообщает издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:28

2023-06-14T00:28

2023-06-14T01:18

ридли скотт

санта-фе (сша)

нью-мексико

культура

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский писатель-романист и обладатель Пулитцеровской премии Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет, сообщает издание Hollywood Reporter. "Кормак Маккарти... умер в возрасте 89 лет", - говорится в сообщении. Издание добавляет, что писатель умер в своем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Отмечается, что Маккарти известен постапокалиптическим романом "Дорога", за который он получил Пулитцеровскую премию в 2007 году, а также романами "Старикам тут не место" и "Кони, кони". Кроме того, писатель прославился и своей сценарной работой. Маккарти написал сценарий для криминального триллера Ридли Скотта "Советник" (2013). Многие из романов Маккарти были экранизированы. Так, например, в 2007 году вышла экранизация его романа "Старикам тут не место", снятая известными режиссерами Джоэл и Итан Коэл. Этот фильм получил четыре премии "Оскар". Роман "Дорога" был экранизирован в 2009 году режиссером Джоном Хиллкоутом.

https://ria.ru/20230610/znamenitosti-1877339307.html

санта-фе (сша)

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ридли скотт, санта-фе (сша), нью-мексико