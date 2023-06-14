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Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай - РИА Новости, 14.06.2023
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12:30 14.06.2023 (обновлено: 12:34 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/lukashenko-1878007734.html
Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай
Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что его младший сын Николай проходит обучение в Пекинском университете. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:30
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китай
белоруссия
александр лукашенко
пекинский университет
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что его младший сын Николай проходит обучение в Пекинском университете."Коля сейчас в Китае учится, в Пекинском университете", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230205/syn-1849897582.html
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китай, белоруссия, александр лукашенко, пекинский университет
Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко, Пекинский университет
Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай

Глава Белоруссии Лукашенко рассказал, что его сын Николай учится в Пекинском университете

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что его младший сын Николай проходит обучение в Пекинском университете.
"Коля сейчас в Китае учится, в Пекинском университете", - сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко, его младший сын Николай и старший — Виктор - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Пресс-секретарь Лукашенко объяснила участие его сына в диалоге с ОАЭ
5 февраля, 20:53
 
КитайБелоруссияАлександр ЛукашенкоПекинский университет
 
 
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