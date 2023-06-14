https://ria.ru/20230614/lukashenko-1878007734.html
Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай
Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что его младший сын Николай проходит обучение в Пекинском университете. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:30
2023-06-14T12:30
2023-06-14T12:34
китай
белоруссия
александр лукашенко
пекинский университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602177738_0:0:2113:1190_1920x0_80_0_0_df55bd196ce4c0149e4038eda08832b4.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что его младший сын Николай проходит обучение в Пекинском университете."Коля сейчас в Китае учится, в Пекинском университете", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230205/syn-1849897582.html
китай
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602177738_211:0:2036:1369_1920x0_80_0_0_c9a85f2ebe484cf37cea693c294f820e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, белоруссия, александр лукашенко, пекинский университет
Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко, Пекинский университет
Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай
Глава Белоруссии Лукашенко рассказал, что его сын Николай учится в Пекинском университете