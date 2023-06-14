https://ria.ru/20230614/lukashenko-1878007734.html

Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай

Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай - РИА Новости, 14.06.2023

Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что его младший сын Николай проходит обучение в Пекинском университете. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:30

2023-06-14T12:30

2023-06-14T12:34

китай

белоруссия

александр лукашенко

пекинский университет

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что его младший сын Николай проходит обучение в Пекинском университете."Коля сейчас в Китае учится, в Пекинском университете", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230205/syn-1849897582.html

китай

белоруссия

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китай, белоруссия, александр лукашенко, пекинский университет