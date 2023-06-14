Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о предпосылках к завершению конфликта на Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире "России 1" выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится.
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"В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут", — считает он.
Но если страны Запада перейдут красные линии, то "будет им очень больно", добавил Лукашенко.
По словам президента, украинская сторона несет большие потери, тогда как Россия мобилизовалась и научилась воевать. Об этом, по его мнению, свидетельствует уничтожение немецких танков Leopard в ходе начавшегося украинского контрнаступления.
Он отметил также, что российский лидер Владимир Путин никогда не просил Минск присоединиться к специальной военной операции. Но, заверил Лукашенко, белорусы не позволят стрелять в спину россиянам — и это будет ролью Белоруссии в конфликте.
Однако в случае агрессии со стороны Киева у республики будет достаточно мощи, чтобы ответить, добавил он.
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"Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, десять миллионов, на растерзание", — подчеркнул президент.
На прошлой неделе Лукашенко выступил с призывом остановить конфликт на Украине. По его мнению, Москва и Киев должны вернуться за стол переговоров и разработать новый документ, который стал бы основой для мирного урегулирования.