https://ria.ru/20230614/lukashenko-1877999589.html

Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Лукашенко

Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2023

Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире "России 1" выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:12

2023-06-14T12:12

2023-06-14T13:13

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александр лукашенко

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире "России 1" выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится."В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут", — считает он.Но если страны Запада перейдут красные линии, то "будет им очень больно", добавил Лукашенко.По словам президента, украинская сторона несет большие потери, тогда как Россия мобилизовалась и научилась воевать. Об этом, по его мнению, свидетельствует уничтожение немецких танков Leopard в ходе начавшегося украинского контрнаступления.Он отметил также, что российский лидер Владимир Путин никогда не просил Минск присоединиться к специальной военной операции. Но, заверил Лукашенко, белорусы не позволят стрелять в спину россиянам — и это будет ролью Белоруссии в конфликте.Однако в случае агрессии со стороны Киева у республики будет достаточно мощи, чтобы ответить, добавил он."Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, десять миллионов, на растерзание", — подчеркнул президент.На прошлой неделе Лукашенко выступил с призывом остановить конфликт на Украине. По его мнению, Москва и Киев должны вернуться за стол переговоров и разработать новый документ, который стал бы основой для мирного урегулирования.

https://ria.ru/20230614/zelenskiy-1878013739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко