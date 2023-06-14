Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 14.06.2023 (обновлено: 13:13 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/lukashenko-1877999589.html
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Лукашенко
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2023
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире "России 1" выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:12
2023-06-14T13:13
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире "России 1" выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится."В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут", — считает он.Но если страны Запада перейдут красные линии, то "будет им очень больно", добавил Лукашенко.По словам президента, украинская сторона несет большие потери, тогда как Россия мобилизовалась и научилась воевать. Об этом, по его мнению, свидетельствует уничтожение немецких танков Leopard в ходе начавшегося украинского контрнаступления.Он отметил также, что российский лидер Владимир Путин никогда не просил Минск присоединиться к специальной военной операции. Но, заверил Лукашенко, белорусы не позволят стрелять в спину россиянам — и это будет ролью Белоруссии в конфликте.Однако в случае агрессии со стороны Киева у республики будет достаточно мощи, чтобы ответить, добавил он."Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, десять миллионов, на растерзание", — подчеркнул президент.На прошлой неделе Лукашенко выступил с призывом остановить конфликт на Украине. По его мнению, Москва и Киев должны вернуться за стол переговоров и разработать новый документ, который стал бы основой для мирного урегулирования.
https://ria.ru/20230614/zelenskiy-1878013739.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878003504.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d2d823d1dd63c8ae083c5a8f80a7ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о предпосылках к завершению конфликта на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире "России 1" выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится.
«
"В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут", — считает он.
Но если страны Запада перейдут красные линии, то "будет им очень больно", добавил Лукашенко.
По словам президента, украинская сторона несет большие потери, тогда как Россия мобилизовалась и научилась воевать. Об этом, по его мнению, свидетельствует уничтожение немецких танков Leopard в ходе начавшегося украинского контрнаступления.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Лукашенко заявил, что Зеленского ждет судьба Горбачева
Вчера, 12:47
Он отметил также, что российский лидер Владимир Путин никогда не просил Минск присоединиться к специальной военной операции. Но, заверил Лукашенко, белорусы не позволят стрелять в спину россиянам — и это будет ролью Белоруссии в конфликте.
Однако в случае агрессии со стороны Киева у республики будет достаточно мощи, чтобы ответить, добавил он.
«
"Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, десять миллионов, на растерзание", — подчеркнул президент.
На прошлой неделе Лукашенко выступил с призывом остановить конфликт на Украине. По его мнению, Москва и Киев должны вернуться за стол переговоров и разработать новый документ, который стал бы основой для мирного урегулирования.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
СМИ: союзники США давят на Байдена для включения Украины в НАТО
Вчера, 12:20
 
В миреУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала