https://ria.ru/20230614/leopard-1878005205.html

Россия может организовать демонстрацию на форуме ОБСЕ трофейного Leopard

Россия может организовать демонстрацию на форуме ОБСЕ трофейного Leopard - РИА Новости, 14.06.2023

Россия может организовать демонстрацию на форуме ОБСЕ трофейного Leopard

Российская сторона не ограничится показом боеприпасов к РСЗО HIMARS на форуме ОБСЕ, а организует демонстрацию трофейного немецкого танка Leopard, если это будет РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:27

2023-06-14T12:27

2023-06-14T12:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

константин гаврилов

обсе

евросоюз

донбасс

украина

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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Российская сторона не ограничится показом боеприпасов к РСЗО HIMARS на форуме ОБСЕ, а организует демонстрацию трофейного немецкого танка Leopard, если это будет необходимо для того, чтобы вразумить европейцев, поддерживающих акты украинского терроризма, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Дипломат в среду на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) впервые в истории этого органа представил фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS, которые используются против людей в Донбассе, - в качестве доказательства преступлений Киева при спонсорстве США."Если понадобится, то мы не ограничимся показом боеприпасов к РСЗО HIMARS и организуем демонстрацию трофейного немецкого танка Leopard", - сказал Гаврилов.Дипломат напомнил, что с 2014 года в Донбассе массово фиксировались факты военных преступлений Украины, о них официально уведомляли правозащитные организации, ООН и Международный Комитет Красного Креста."Однако ни в одном из случаев должной реакции не последовало. Если бы международное сообщество своим бездействием не потакало "майданному" режиму в Киеве, боевые действия в Донбассе давно бы закончилась", - добавил собеседник агентства.Он отметил, что российская сторона продолжит требовать от международных инстанций объективную оценку действий киевских властей, пресечения военных преступлений Украины, прекращения поставок Киеву тяжелого вооружения, которое используется для обстрелов мирного населения России."Но самое действенное средство, которое позволит вразумить европейцев, - это продолжение специальной военной операции и уничтожение Вооруженными силами Российской Федерации поставляемой Западом военной техники с последующим истощением натовско-ЕСовских оружейных запасов. Количество ликвидированного западного оружия на Украине непременно перейдет в качество", - заключил Гаврилов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230323/trofei-1860231790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, константин гаврилов, обсе, евросоюз, донбасс, украина