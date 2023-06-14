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Der Tagesspiegel: ВСУ попали в хитрую ловушку России
Der Tagesspiegel: ВСУ попали в хитрую ловушку России - РИА Новости, 14.06.2023
Der Tagesspiegel: ВСУ попали в хитрую ловушку России
Российской армии удалось захватить немецкие танки Leopard и БМП Bradley из-за грамотно спланированной операции, сообщает Der Tagesspiegel. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:36
2023-06-14T10:36
2023-06-14T13:34
в мире
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германия
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m2 bradley
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российской армии удалось захватить немецкие танки Leopard и БМП Bradley из-за грамотно спланированной операции, сообщает Der Tagesspiegel."За успешным ударом по колонне техники в Запорожье стояла хитрая ловушка, которую устроили российские ударные вертолеты и российская противотанковая артиллерия", — заявил военный эксперт Томас Тейнер.У украинских войск не было шансов, добавил эксперт после просмотра видеороликов, опубликованных пострадавшей 47-й механизированной бригадой.По официальным данным, Германия уже поставила Украине 18 танков Leopard 2A6, еще три прибыли из Португалии. Между тем Киев требует все больше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, запорожье, германия, украина, m2 bradley, leopard 2
В мире, Запорожье, Германия, Украина, M2 Bradley, Leopard 2
Der Tagesspiegel: ВСУ попали в хитрую ловушку России
Der Tagesspiegel: ВСУ потеряли танки Leopard и БМП Bradley из-за хитрой ловушки России