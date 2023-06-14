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Der Tagesspiegel: ВСУ попали в хитрую ловушку России - РИА Новости, 14.06.2023
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10:36 14.06.2023 (обновлено: 13:34 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/leopard-1877969010.html
Der Tagesspiegel: ВСУ попали в хитрую ловушку России
Der Tagesspiegel: ВСУ попали в хитрую ловушку России - РИА Новости, 14.06.2023
Der Tagesspiegel: ВСУ попали в хитрую ловушку России
Российской армии удалось захватить немецкие танки Leopard и БМП Bradley из-за грамотно спланированной операции, сообщает Der Tagesspiegel. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:36
2023-06-14T13:34
в мире
запорожье
германия
украина
m2 bradley
leopard 2
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российской армии удалось захватить немецкие танки Leopard и БМП Bradley из-за грамотно спланированной операции, сообщает Der Tagesspiegel."За успешным ударом по колонне техники в Запорожье стояла хитрая ловушка, которую устроили российские ударные вертолеты и российская противотанковая артиллерия", — заявил военный эксперт Томас Тейнер.У украинских войск не было шансов, добавил эксперт после просмотра видеороликов, опубликованных пострадавшей 47-й механизированной бригадой.По официальным данным, Германия уже поставила Украине 18 танков Leopard 2A6, еще три прибыли из Португалии. Между тем Киев требует все больше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, запорожье, германия, украина, m2 bradley, leopard 2
В мире, Запорожье, Германия, Украина, M2 Bradley, Leopard 2
Der Tagesspiegel: ВСУ попали в хитрую ловушку России

Der Tagesspiegel: ВСУ потеряли танки Leopard и БМП Bradley из-за хитрой ловушки России

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российской армии удалось захватить немецкие танки Leopard и БМП Bradley из-за грамотно спланированной операции, сообщает Der Tagesspiegel.
"За успешным ударом по колонне техники в Запорожье стояла хитрая ловушка, которую устроили российские ударные вертолеты и российская противотанковая артиллерия", — заявил военный эксперт Томас Тейнер.
У украинских войск не было шансов, добавил эксперт после просмотра видеороликов, опубликованных пострадавшей 47-й механизированной бригадой.
По официальным данным, Германия уже поставила Украине 18 танков Leopard 2A6, еще три прибыли из Португалии. Между тем Киев требует все больше.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
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В миреЗапорожьеГерманияУкраинаM2 BradleyLeopard 2
 
 
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