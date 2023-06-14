https://ria.ru/20230614/lenoblast-1877977643.html

Ленобласть предложила активнее использовать земли гослесфонда

Ленобласть предложила активнее использовать земли гослесфонда - РИА Новости, 14.06.2023

Ленобласть предложила активнее использовать земли гослесфонда

Власти Ленинградской области предложили внести изменения в федеральное законодательство в части упрощения перевода земель лесного фонда в особые охраняемые... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:22

2023-06-14T11:22

2023-06-14T11:22

ленинградская область

александр дрозденко

тихвин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области предложили внести изменения в федеральное законодательство в части упрощения перевода земель лесного фонда в особые охраняемые территории для развития туристской индустрии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, направления инвестирования в индустрию гостеприимства региона отражены в Инвестиционной стратегии развития туризма в Ленинградской области. Подробнее о ней губернатор Александр Дрозденко расскажет на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в среду стартует в "Экспофоруме"."Наш регион привлекателен для любых туристов ― на машинах, на велосипедах, пеших, любителей истории, паломников. Но на сегодняшний день у нас недостаточно мест размещения, мало хороших современных гостиниц, сейчас не хватает минимум 2,5 тысячи номеров. И при всем разнообразии территории, строить отели негде, так как доступные участки — это земли гослесфонда", — отметил глава области.Как уточнили в пресс-службе правительства региона, Ленинградская область выступает с предложением внести изменения в федеральное законодательство в части упрощения перевода земель лесного фонда в особые охраняемые территории под рекреационные цели. Документ, в том числе, содержит информацию о "точках роста" и сроках окупаемости вложений в туристические объекты на Ладоге, Тихвине или вблизи горнолыжных курортов."Важно, что в этом случае можно будет использовать земли только под туристические объекты — коллективные средства размещения. Рекреационная функция территорий будет сохранена", - подчеркнули в областной администрации.

https://ria.ru/20230516/koryushka-1872192571.html

тихвин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, тихвин