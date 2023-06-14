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Ленобласть предложила активнее использовать земли гослесфонда - РИА Новости, 14.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
11:22 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/lenoblast-1877977643.html
Ленобласть предложила активнее использовать земли гослесфонда
Ленобласть предложила активнее использовать земли гослесфонда - РИА Новости, 14.06.2023
Ленобласть предложила активнее использовать земли гослесфонда
Власти Ленинградской области предложили внести изменения в федеральное законодательство в части упрощения перевода земель лесного фонда в особые охраняемые... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:22
2023-06-14T11:22
ленинградская область
александр дрозденко
тихвин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области предложили внести изменения в федеральное законодательство в части упрощения перевода земель лесного фонда в особые охраняемые территории для развития туристской индустрии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, направления инвестирования в индустрию гостеприимства региона отражены в Инвестиционной стратегии развития туризма в Ленинградской области. Подробнее о ней губернатор Александр Дрозденко расскажет на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в среду стартует в "Экспофоруме"."Наш регион привлекателен для любых туристов ― на машинах, на велосипедах, пеших, любителей истории, паломников. Но на сегодняшний день у нас недостаточно мест размещения, мало хороших современных гостиниц, сейчас не хватает минимум 2,5 тысячи номеров. И при всем разнообразии территории, строить отели негде, так как доступные участки — это земли гослесфонда", — отметил глава области.Как уточнили в пресс-службе правительства региона, Ленинградская область выступает с предложением внести изменения в федеральное законодательство в части упрощения перевода земель лесного фонда в особые охраняемые территории под рекреационные цели. Документ, в том числе, содержит информацию о "точках роста" и сроках окупаемости вложений в туристические объекты на Ладоге, Тихвине или вблизи горнолыжных курортов."Важно, что в этом случае можно будет использовать земли только под туристические объекты — коллективные средства размещения. Рекреационная функция территорий будет сохранена", - подчеркнули в областной администрации.
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александр дрозденко, тихвин
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Тихвин

Ленобласть предложила активнее использовать земли гослесфонда

© Фото : правительство Ленинградской областиЗемли гослесфонда могут работать на туризм
Земли гослесфонда могут работать на туризм - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : правительство Ленинградской области
Земли гослесфонда могут работать на туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области предложили внести изменения в федеральное законодательство в части упрощения перевода земель лесного фонда в особые охраняемые территории для развития туристской индустрии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, направления инвестирования в индустрию гостеприимства региона отражены в Инвестиционной стратегии развития туризма в Ленинградской области. Подробнее о ней губернатор Александр Дрозденко расскажет на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в среду стартует в "Экспофоруме".
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"Наш регион привлекателен для любых туристов ― на машинах, на велосипедах, пеших, любителей истории, паломников. Но на сегодняшний день у нас недостаточно мест размещения, мало хороших современных гостиниц, сейчас не хватает минимум 2,5 тысячи номеров. И при всем разнообразии территории, строить отели негде, так как доступные участки — это земли гослесфонда", — отметил глава области.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, Ленинградская область выступает с предложением внести изменения в федеральное законодательство в части упрощения перевода земель лесного фонда в особые охраняемые территории под рекреационные цели. Документ, в том числе, содержит информацию о "точках роста" и сроках окупаемости вложений в туристические объекты на Ладоге, Тихвине или вблизи горнолыжных курортов.
«
"Важно, что в этом случае можно будет использовать земли только под туристические объекты — коллективные средства размещения. Рекреационная функция территорий будет сохранена", - подчеркнули в областной администрации.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоТихвин
 
 
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