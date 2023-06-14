https://ria.ru/20230614/lenoblast-1877976540.html

Ленобласть на ПМЭФ представит инвестстратегию развития туризма

Ленобласть на ПМЭФ представит инвестстратегию развития туризма - РИА Новости, 14.06.2023

Ленобласть на ПМЭФ представит инвестстратегию развития туризма

Власти Ленинградской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представят инвестиционную стратегию развития туризма региона... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:02

2023-06-14T11:02

2023-06-14T11:02

ленинградская область

александр дрозденко

дмитрий чернышенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представят инвестиционную стратегию развития туризма региона вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Александр Дрозденко.По его словам, на территории области определены точки роста, просчитана окупаемость и рентабельность инвестиций в новые объекты размещения."Туризм рассматриваем как и стройку: каждый рубль, вложенный в отрасль, тянет за собой развитие малого бизнеса и рост доходов жителей в конкретном поселении", - заметил глава региона, добавив, что властям предстоит решить сложные задачи. Например, необходимо внести изменения в федеральное законодательство, для закрепления возможности строительства туристических объектов на землях лесного фонда, включая особо охраняемые природные территории России (ООПТ), с сохранением категории земельных участков. В том числе, добавил Дрозденко, чтобы эти объекты размещения не становились новыми необъятными коттеджными поселками."Решение: "в ручном режиме" обеспечим проведение по всей цепочке получения разрешений и согласований двух-трех рекреационных объектов. Выявим проблемные точки для "адресной" работы с федералами, чтобы создать "зеленый коридор" для инвесторов", - подытожил губернатор Ленобласти.

https://ria.ru/20230601/lenoblast-1875484754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, дмитрий чернышенко