https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878102951.html

Инновационные лекарства планируется разрабатывать в ОЭЗ "Технополис Москва"

Инновационные лекарства планируется разрабатывать в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 14.06.2023

Инновационные лекарства планируется разрабатывать в ОЭЗ "Технополис Москва"

Правительство Москвы и группа компаний "Промомед" договорились о сотрудничестве при создании на территории ОЭЗ "Технополис Москва" исследовательского центра и... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:19

2023-06-14T17:19

2023-06-14T17:26

россия

промомед

экономика

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и группа компаний "Промомед" договорились о сотрудничестве при создании на территории ОЭЗ "Технополис Москва" исследовательского центра и производства биопрепаратов для лечения жизненно важных заболеваний, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее соглашение было подписано в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.В рамках проекта на площадке "Технополиса" "Печатники" компания планирует создать современную научно-исследовательскую лабораторию с опытно-производственным участком для разработки новейших препаратов, масштабирования технологических процессов, а на площадке в Алабушево будет создано производство оригинальных отечественных биопрепаратов.Планируется, что реализация проекта начнется с выпуска биоаналогов технологически сложных зарубежных препаратов для лечения жизненно важных заболеваний. На втором этапе будет создана технологическая база для разработки оригинальных отечественных биопрепаратов."Раньше мы говорили: рак - фатальный диагноз. Теперь не фатальный. С помощью этих биотехнологических лекарств мы говорим: рак лечится... И есть уже современные биотехнологические подходы, которые позволяет таргетировать те же мишени, что и биотех-препаратами первых поколений, более того, таргетировать больше мишеней, а также проводить индивидуальную терапию за гораздо меньший срок. Таких исследований в мире пока не столь много. Здесь у России хорошие конкурентные преимущества... Такую передовую биотехнологическую терапию очень важно сделать, важно, чтобы Россия могла это сделать. И мы это точно будем делать", - рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый."Это будут препараты для лечения того, что раньше не лечилось. Это онкологические заболевания, аутоиммунные заболевания, это генетически обусловленные аномалии, это широкий круг орфанных заболеваний. То есть это все то, где раньше у нас была серая зона в таргетном лечении", - добавил он.По словам Белого, при поддержке правительства Москвы ГК "Промомед" создает центр по полному циклу производства биотехнологических препаратов новейших поколений."Именно здесь мы планируем развивать нашу новую линейку биотехнологических субстанций... Для лекарственной независимости нам необходимо собственные инновационные препараты next-in-class и first-in-class. Именно они будут двигать нас вперед... Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы новейшие биофармацевтические препараты как можно скорее встали на вооружение врачей страны и усилили экспортный потенциал нашей страны", - отметил он.Белый сообщил, что первую очередь планируется запустить до конца 2024 года.Проект позволит создать свыше 400 новых высококвалифицированных рабочих мест: на площадке "Печатники" – не менее 115, на площадке "Алабушево" - не менее 295 рабочих мест. Суммарная мощность производства оценивается в 150 килограмм субстанции в год или около 750 тысяч флаконов лекарственного препарата. Планируется, что на первом этапе мощность опытно-производственного участка составит около 250 тысяч флаконов лекарственного препарата в год.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, промомед, экономика