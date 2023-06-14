https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878082348.html

Минздрав: отечественная фармотрасль компенсировала уход зарубежных фирм

Минздрав: отечественная фармотрасль компенсировала уход зарубежных фирм - РИА Новости, 14.06.2023

Минздрав: отечественная фармотрасль компенсировала уход зарубежных фирм

Уход зарубежных фармкомпаний из России был, но незначительный, отечественная фармацевтическая отрасль компенсировала его, заявил заместитель министра... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:40

2023-06-14T15:40

2023-06-14T15:40

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Уход зарубежных фармкомпаний из России был, но незначительный, отечественная фармацевтическая отрасль компенсировала его, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. "Уход зарубежных производителей был не такой значительный, хотя он существует. Отечественная фарма достаточно быстро откликнулась на вызовы рынка, компенсировав недостаток, связанный с уходом ряда торговых наименований", - сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика