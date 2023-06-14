https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878082348.html
Минздрав: отечественная фармотрасль компенсировала уход зарубежных фирм
Минздрав: отечественная фармотрасль компенсировала уход зарубежных фирм - РИА Новости, 14.06.2023
Минздрав: отечественная фармотрасль компенсировала уход зарубежных фирм
Уход зарубежных фармкомпаний из России был, но незначительный, отечественная фармацевтическая отрасль компенсировала его, заявил заместитель министра... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:40
2023-06-14T15:40
2023-06-14T15:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Уход зарубежных фармкомпаний из России был, но незначительный, отечественная фармацевтическая отрасль компенсировала его, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. "Уход зарубежных производителей был не такой значительный, хотя он существует. Отечественная фарма достаточно быстро откликнулась на вызовы рынка, компенсировав недостаток, связанный с уходом ряда торговых наименований", - сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика
Минздрав: отечественная фармотрасль компенсировала уход зарубежных фирм
Минздрав: отечественная фармотрасль компенсировала уход ряда зарубежных компаний из России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Уход зарубежных фармкомпаний из России был, но незначительный, отечественная фармацевтическая отрасль компенсировала его, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
"Уход зарубежных производителей был не такой значительный, хотя он существует. Отечественная фарма достаточно быстро откликнулась на вызовы рынка, компенсировав недостаток, связанный с уходом ряда торговых наименований", - сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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