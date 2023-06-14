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В России в несколько раз снизилось количество фальсифицированных лекарств - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:54 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878039266.html
В России в несколько раз снизилось количество фальсифицированных лекарств
В России в несколько раз снизилось количество фальсифицированных лекарств - РИА Новости, 14.06.2023
В России в несколько раз снизилось количество фальсифицированных лекарств
Количество фальсифицированных лекарств в России упало в несколько раз в сравнении с 2019 годом, качество препаратов улучшается, заявила глава Росздравнадзора... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:54
2023-06-14T13:54
пмэф-2023
здоровье - общество
россия
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество фальсифицированных лекарств в России упало в несколько раз в сравнении с 2019 годом, качество препаратов улучшается, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Количество фальсифицированных лекарственных препаратов, которые оборачиваются сегодня у нас в стране, упало практически в несколько раз, это если мы будем сравнивать с 2019 годом",- сказала Самойлова на сессии Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что в России в этом году менее 0,12 серий препаратов были забракованы, это минимальное количество. Качество лекарственных препаратов сегодня подтверждается, подчеркнула Самойлова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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здоровье - общество, россия, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ПМЭФ-2023, Здоровье - Общество, Россия, Алла Самойлова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В России в несколько раз снизилось количество фальсифицированных лекарств

Глава Росздравнадзора Самойлова: количество фальсифицированных лекарств в России упало

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество фальсифицированных лекарств в России упало в несколько раз в сравнении с 2019 годом, качество препаратов улучшается, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
«
"Количество фальсифицированных лекарственных препаратов, которые оборачиваются сегодня у нас в стране, упало практически в несколько раз, это если мы будем сравнивать с 2019 годом",- сказала Самойлова на сессии Петербургского международного экономического форума.
Она отметила, что в России в этом году менее 0,12 серий препаратов были забракованы, это минимальное количество. Качество лекарственных препаратов сегодня подтверждается, подчеркнула Самойлова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023Здоровье - ОбществоРоссияАлла СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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