https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878035560.html

В перечне фонда "Круг добра" за 2,5 года было 77 лекарственных препаратов

В перечне фонда "Круг добра" за 2,5 года было 77 лекарственных препаратов - РИА Новости, 14.06.2023

В перечне фонда "Круг добра" за 2,5 года было 77 лекарственных препаратов

В перечне фонда "Круг добра" за 2,5 года было 77 лекарственных препаратов, помощь получили 7,2 тысячи пациентов, сообщил председатель правления фонда протоиерей РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:46

2023-06-14T13:46

2023-06-14T13:47

пмэф-2023

здоровье - общество

александр ткаченко (протоиерей)

фонд "круг добра"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. В перечне фонда "Круг добра" за 2,5 года было 77 лекарственных препаратов, помощь получили 7,2 тысячи пациентов, сообщил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко. "За 2,5 года в перечне фонда, в составе были 77 лекарственных препаратов... Мы все знаем, что одна из основных жалоб, которую мы слышим от пациентского сообщества, – это бюрократические сложные процедуры, которые связаны с получением квот и получением медицинской помощи, лекарств", - сказал Ткаченко на сессии "Орфанные заболевания и лекарственные препараты" в рамках ПМЭФ. По его словам, одна из задач фонда – сделать так, чтобы лекарства поступали незамедлительно. Также он рассказал, что за 2,5 года более 7,2 тысячи пациентов получили помощь. Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра"