С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. В перечне фонда "Круг добра" за 2,5 года было 77 лекарственных препаратов, помощь получили 7,2 тысячи пациентов, сообщил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко. "За 2,5 года в перечне фонда, в составе были 77 лекарственных препаратов... Мы все знаем, что одна из основных жалоб, которую мы слышим от пациентского сообщества, – это бюрократические сложные процедуры, которые связаны с получением квот и получением медицинской помощи, лекарств", - сказал Ткаченко на сессии "Орфанные заболевания и лекарственные препараты" в рамках ПМЭФ. По его словам, одна из задач фонда – сделать так, чтобы лекарства поступали незамедлительно. Также он рассказал, что за 2,5 года более 7,2 тысячи пациентов получили помощь. Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. В перечне фонда "Круг добра" за 2,5 года было 77 лекарственных препаратов, помощь получили 7,2 тысячи пациентов, сообщил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.
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"За 2,5 года в перечне фонда, в составе были 77 лекарственных препаратов... Мы все знаем, что одна из основных жалоб, которую мы слышим от пациентского сообщества, – это бюрократические сложные процедуры, которые связаны с получением квот и получением медицинской помощи, лекарств", - сказал Ткаченко на сессии "Орфанные заболевания и лекарственные препараты" в рамках ПМЭФ.
По его словам, одна из задач фонда – сделать так, чтобы лекарства поступали незамедлительно. Также он рассказал, что за 2,5 года более 7,2 тысячи пациентов получили помощь.
Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
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