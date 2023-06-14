https://ria.ru/20230614/lager-1878002707.html

В Крыму детские лагеря из-за низкой загрузки стали принимать взрослых

В Крыму детские лагеря из-за низкой загрузки стали принимать взрослых - РИА Новости, 14.06.2023

В Крыму детские лагеря из-за низкой загрузки стали принимать взрослых

Загрузка детских лагерей в Крыму сейчас составляет 50 процентов, часть из них не откроется этим летом, недозагружены и лагеря в Краснодарском крае, там... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:54

2023-06-14T13:54

2023-06-14T13:55

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Загрузка детских лагерей в Крыму сейчас составляет 50 процентов, часть из них не откроется этим летом, недозагружены и лагеря в Краснодарском крае, там фиксируется снижение спроса на 30-40 процентов, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). "Отмечается падение спроса на коммерческие путевки, особенно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга", – сообщили в союзе со ссылкой на руководителя комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяну Иванову. В РСТ уточнили, что часть лагерей полуострова перешли на прием взрослых по социальной защите, а некоторые откроются для гостей только с началом третьей смены 15 июля. "Ситуация с детскими лагерями в Крыму не уникальная – объекты в Краснодарском крае в этом году также недозагружены, там фиксируется снижение спроса на 30-40%", – рассказали в союзе."При этом министерство образования планирует частично заполнить лагеря детьми из Севастополя и других районов Крыма. Кроме того, крымские лагеря будут принимать из новых регионов России. А также льготные категории детей: из многодетных, малообеспеченных семей, детей участников СВО, из соседних регионов РФ", – добавили в союзе. Там отметили, что несмотря на закрытие аэропорта полуострова, туристы могут воспользоваться автомобильным и железнодорожным сообщением, а также автобусными турами. Правительство в этом году предпринимает дополнительные меры для поддержки турбизнеса полуострова. Средства из резервного фонда правительства в размере 2,7 миллиарда рублей распределят на 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Все сотрудники получат единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на человека.

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новости - туризм, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии, севастополь