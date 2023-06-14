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В Крыму детские лагеря из-за низкой загрузки стали принимать взрослых - РИА Новости, 14.06.2023
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Туризм
 
13:54 14.06.2023 (обновлено: 13:55 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/lager-1878002707.html
В Крыму детские лагеря из-за низкой загрузки стали принимать взрослых
В Крыму детские лагеря из-за низкой загрузки стали принимать взрослых - РИА Новости, 14.06.2023
В Крыму детские лагеря из-за низкой загрузки стали принимать взрослых
Загрузка детских лагерей в Крыму сейчас составляет 50 процентов, часть из них не откроется этим летом, недозагружены и лагеря в Краснодарском крае, там... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:54
2023-06-14T13:55
туризм
новости - туризм
краснодарский край
российский союз туриндустрии (рст)
отдых в россии
севастополь
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Загрузка детских лагерей в Крыму сейчас составляет 50 процентов, часть из них не откроется этим летом, недозагружены и лагеря в Краснодарском крае, там фиксируется снижение спроса на 30-40 процентов, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). "Отмечается падение спроса на коммерческие путевки, особенно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга", – сообщили в союзе со ссылкой на руководителя комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяну Иванову. В РСТ уточнили, что часть лагерей полуострова перешли на прием взрослых по социальной защите, а некоторые откроются для гостей только с началом третьей смены 15 июля. "Ситуация с детскими лагерями в Крыму не уникальная – объекты в Краснодарском крае в этом году также недозагружены, там фиксируется снижение спроса на 30-40%", – рассказали в союзе."При этом министерство образования планирует частично заполнить лагеря детьми из Севастополя и других районов Крыма. Кроме того, крымские лагеря будут принимать из новых регионов России. А также льготные категории детей: из многодетных, малообеспеченных семей, детей участников СВО, из соседних регионов РФ", – добавили в союзе. Там отметили, что несмотря на закрытие аэропорта полуострова, туристы могут воспользоваться автомобильным и железнодорожным сообщением, а также автобусными турами. Правительство в этом году предпринимает дополнительные меры для поддержки турбизнеса полуострова. Средства из резервного фонда правительства в размере 2,7 миллиарда рублей распределят на 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Все сотрудники получат единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на человека.
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новости - туризм, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии, севастополь
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), отдых в России, Севастополь
В Крыму детские лагеря из-за низкой загрузки стали принимать взрослых

Детские лагеря в Крыму загружены лишь наполовину, часть из них не откроется летом

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПодростки выходят из Международного аэропорта Симферополь в Крыму
Подростки выходят из Международного аэропорта Симферополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Загрузка детских лагерей в Крыму сейчас составляет 50 процентов, часть из них не откроется этим летом, недозагружены и лагеря в Краснодарском крае, там фиксируется снижение спроса на 30-40 процентов, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Отмечается падение спроса на коммерческие путевки, особенно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга", – сообщили в союзе со ссылкой на руководителя комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяну Иванову.
В РСТ уточнили, что часть лагерей полуострова перешли на прием взрослых по социальной защите, а некоторые откроются для гостей только с началом третьей смены 15 июля. "Ситуация с детскими лагерями в Крыму не уникальная – объекты в Краснодарском крае в этом году также недозагружены, там фиксируется снижение спроса на 30-40%", – рассказали в союзе.
"При этом министерство образования планирует частично заполнить лагеря детьми из Севастополя и других районов Крыма. Кроме того, крымские лагеря будут принимать из новых регионов России. А также льготные категории детей: из многодетных, малообеспеченных семей, детей участников СВО, из соседних регионов РФ", – добавили в союзе.
Там отметили, что несмотря на закрытие аэропорта полуострова, туристы могут воспользоваться автомобильным и железнодорожным сообщением, а также автобусными турами. Правительство в этом году предпринимает дополнительные меры для поддержки турбизнеса полуострова. Средства из резервного фонда правительства в размере 2,7 миллиарда рублей распределят на 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Все сотрудники получат единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на человека.
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