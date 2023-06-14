https://ria.ru/20230614/kurs-1877955176.html

Курс доллара поднялся выше 85 рублей

Курс доллара поднялся выше 85 рублей - РИА Новости, 14.06.2023

Курс доллара поднялся выше 85 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей, впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:52

2023-06-14T09:52

2023-06-14T09:55

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей, впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки.К 9.50 мск курс доллара повышается на 73 копейки, до 85,03 рубля.Курс юаня в это же время растет на 11 копеек, до 11,84 рубля, курс евро - на 76 копеек, до 91,70 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа