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Курс доллара поднялся выше 85 рублей
Курс доллара поднялся выше 85 рублей - РИА Новости, 14.06.2023
Курс доллара поднялся выше 85 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей, впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:52
2023-06-14T09:52
2023-06-14T09:55
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей, впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки.К 9.50 мск курс доллара повышается на 73 копейки, до 85,03 рубля.Курс юаня в это же время растет на 11 копеек, до 11,84 рубля, курс евро - на 76 копеек, до 91,70 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс доллара поднялся выше 85 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей, впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки.
К 9.50 мск курс доллара повышается на 73 копейки, до 85,03 рубля.
Курс юаня в это же время растет на 11 копеек, до 11,84 рубля, курс евро - на 76 копеек, до 91,70 рубля.