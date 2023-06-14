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Кубань в первый день ПМЭФ заключила соглашения на 75 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.06.2023
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Краснодарский край
 
16:59 14.06.2023 (обновлено: 17:27 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/kuban-1878115307.html
Кубань в первый день ПМЭФ заключила соглашения на 75 миллиардов рублей
Кубань в первый день ПМЭФ заключила соглашения на 75 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.06.2023
Кубань в первый день ПМЭФ заключила соглашения на 75 миллиардов рублей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что регион заключил первые соглашения на 75 миллиардов рублей в ходе... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:59
2023-06-14T17:27
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
пмэф
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что регион заключил первые соглашения на 75 миллиардов рублей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Делегация Краснодарского края принимает в нем самое активное участие. Для региона это возможность представить свой потенциал, укрепить отношения со стратегическими партнерами, проработать новые схемы сотрудничества. Основные подписания у Краснодарского края запланированы на завтра. Но уже сегодня регион заключил первые соглашения на 75 миллиардов рублей", - написал Кондратьев. Основные направления, презентуемые регионом на ПМЭФ-2023, - это экспорт промышленных товаров, продукции агропромышленного комплекса и туристических услуг. Площадь экспозиции Кубани составляет 1235 квадратных метров, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, пмэф
Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, ПМЭФ
Кубань в первый день ПМЭФ заключила соглашения на 75 миллиардов рублей

Кубань за первый день работы ПМЭФ заключила соглашения на 75 миллиардов рублей

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что регион заключил первые соглашения на 75 миллиардов рублей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Делегация Краснодарского края принимает в нем самое активное участие. Для региона это возможность представить свой потенциал, укрепить отношения со стратегическими партнерами, проработать новые схемы сотрудничества. Основные подписания у Краснодарского края запланированы на завтра. Но уже сегодня регион заключил первые соглашения на 75 миллиардов рублей", - написал Кондратьев.
Основные направления, презентуемые регионом на ПМЭФ-2023, - это экспорт промышленных товаров, продукции агропромышленного комплекса и туристических услуг. Площадь экспозиции Кубани составляет 1235 квадратных метров, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
ПМЭФ-2023. День первый
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

Стенд Чебурашка

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В среду стартует деловая программа.

Стенд Многонародная Россия

В среду стартует деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

Стенд Москвы

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

Автомобиль Lada X-Cross 5

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

Стенд ПАО Уралкалий

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетят мероприятие и международные гости.

Стенд Объединенных арабских эмиратов

Посетят мероприятие и международные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Полный их список пока не озвучивался.

Стенд компании Газпром нефть

Полный их список пока не озвучивался.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

Павильоны конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

Стенд Тамбовской области

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

В среду стартует деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Посетят мероприятие и международные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Полный их список пока не озвучивался.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевПМЭФ
 
 
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