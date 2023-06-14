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Кубань в первый день ПМЭФ заключила соглашения на 75 миллиардов рублей

Кубань в первый день ПМЭФ заключила соглашения на 75 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.06.2023

Кубань в первый день ПМЭФ заключила соглашения на 75 миллиардов рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что регион заключил первые соглашения на 75 миллиардов рублей в ходе... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:59

2023-06-14T16:59

2023-06-14T17:27

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

пмэф

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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что регион заключил первые соглашения на 75 миллиардов рублей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Делегация Краснодарского края принимает в нем самое активное участие. Для региона это возможность представить свой потенциал, укрепить отношения со стратегическими партнерами, проработать новые схемы сотрудничества. Основные подписания у Краснодарского края запланированы на завтра. Но уже сегодня регион заключил первые соглашения на 75 миллиардов рублей", - написал Кондратьев. Основные направления, презентуемые регионом на ПМЭФ-2023, - это экспорт промышленных товаров, продукции агропромышленного комплекса и туристических услуг. Площадь экспозиции Кубани составляет 1235 квадратных метров, добавляют в пресс-службе краевой администрации.

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, пмэф