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Путин отметил развитие отношений России с Кубой - РИА Новости, 14.06.2023
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15:53 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/kuba-1878087454.html
Путин отметил развитие отношений России с Кубой
Путин отметил развитие отношений России с Кубой - РИА Новости, 14.06.2023
Путин отметил развитие отношений России с Кубой
Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Кубы заявил, что отношения двух стран развиваются, несмотря на сложности текущего дня. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:53
2023-06-14T15:53
куба
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Кубы заявил, что отношения двух стран развиваются, несмотря на сложности текущего дня. "Я очень рад Вас видеть. Нет необходимости подчеркивать особый, союзнический, долговременный, столько десятилетий сложившийся назад, характер наших отношений. Вы знаете, что к острову свободы у нас в России особого отношение всегда было и остается", - сказал президент, попросив передать самые наилучшие президенту Кубы и Раулю Кастро. "Отношения наши развиваются, несмотря ни на какие сложности сегодняшнего дня. Я знаю, что совсем недавно прошло заседание межправкомиссии… знаю, что у вас очень большая программа. Совсем недавно мы с вами виделись в Сочи, где вы представляли Кубу в рамках ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя", - заявил Путин. Российский лидер выразил надежду, что участие премьер-министра Кубы в ПМЭФ будет интересным. "Надеюсь, это будет и полезно, и интересно. Но еще интереснее, конечно, наше двустороннее взаимодействие. Оно должно развиваться по всем направлениям, о которых мы договаривались, уверен, что там оно и будет. Это энергетика, туризм, некоторые другие направления, которые являются приоритетными", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230603/kuba-1875970233.html
https://ria.ru/20230519/aviasoobschenie-1872958098.html
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куба, россия, владимир путин, политика
Куба, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин отметил развитие отношений России с Кубой

Путин заявил, что отношения России с Кубой развиваются, несмотря на сложности текущего дня

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Кубы заявил, что отношения двух стран развиваются, несмотря на сложности текущего дня.
"Я очень рад Вас видеть. Нет необходимости подчеркивать особый, союзнический, долговременный, столько десятилетий сложившийся назад, характер наших отношений. Вы знаете, что к острову свободы у нас в России особого отношение всегда было и остается", - сказал президент, попросив передать самые наилучшие президенту Кубы и Раулю Кастро.
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"Отношения наши развиваются, несмотря ни на какие сложности сегодняшнего дня. Я знаю, что совсем недавно прошло заседание межправкомиссии… знаю, что у вас очень большая программа. Совсем недавно мы с вами виделись в Сочи, где вы представляли Кубу в рамках ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя", - заявил Путин.
Российский лидер выразил надежду, что участие премьер-министра Кубы в ПМЭФ будет интересным. "Надеюсь, это будет и полезно, и интересно. Но еще интереснее, конечно, наше двустороннее взаимодействие. Оно должно развиваться по всем направлениям, о которых мы договаривались, уверен, что там оно и будет. Это энергетика, туризм, некоторые другие направления, которые являются приоритетными", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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