https://ria.ru/20230614/kuba-1878084296.html
Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин
Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2023
Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин
Кубинский народ десятилетиями живет при незаконных санкциях и справляется с ними, Россия будет помогать их преодолевать, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:43
2023-06-14T15:43
2023-06-14T15:52
куба
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кубинский народ десятилетиями живет при незаконных санкциях и справляется с ними, Россия будет помогать их преодолевать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с кубинским премьер-министром."Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с ними. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности", - сказал он.
https://ria.ru/20230614/kuba-1878068161.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, владимир путин, в мире
Куба, Россия, Владимир Путин, В мире
Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин
Путин: кубинский народ десятилетиями живет при незаконных санкциях и справляется с ними
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кубинский народ десятилетиями живет при незаконных санкциях и справляется с ними, Россия будет помогать их преодолевать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с кубинским премьер-министром.
"Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с ними. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности", - сказал он.
Ушаков назвал Кубу стратегическим партнером России