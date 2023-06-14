https://ria.ru/20230614/kuba-1878084296.html

Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин

Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2023

Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин

Кубинский народ десятилетиями живет при незаконных санкциях и справляется с ними, Россия будет помогать их преодолевать, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:43

2023-06-14T15:43

2023-06-14T15:52

куба

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кубинский народ десятилетиями живет при незаконных санкциях и справляется с ними, Россия будет помогать их преодолевать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с кубинским премьер-министром."Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с ними. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности", - сказал он.

https://ria.ru/20230614/kuba-1878068161.html

куба

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

куба, россия, владимир путин, в мире