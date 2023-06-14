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Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2023
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15:43 14.06.2023 (обновлено: 15:52 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/kuba-1878084296.html
Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин
Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2023
Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин
Кубинский народ десятилетиями живет при незаконных санкциях и справляется с ними, Россия будет помогать их преодолевать, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:43
2023-06-14T15:52
куба
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кубинский народ десятилетиями живет при незаконных санкциях и справляется с ними, Россия будет помогать их преодолевать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с кубинским премьер-министром."Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с ними. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности", - сказал он.
https://ria.ru/20230614/kuba-1878068161.html
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куба, россия, владимир путин, в мире
Куба, Россия, Владимир Путин, В мире
Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции, заявил Путин

Путин: кубинский народ десятилетиями живет при незаконных санкциях и справляется с ними

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кубинский народ десятилетиями живет при незаконных санкциях и справляется с ними, Россия будет помогать их преодолевать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с кубинским премьер-министром.
"Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с ними. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности", - сказал он.
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