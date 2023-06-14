https://ria.ru/20230614/krym-1878079057.html
Кремль опроверг слова Лукашенко о переговорах с Украиной об аренде Крыма
Кремль опроверг слова Лукашенко о переговорах с Украиной об аренде Крыма - РИА Новости, 14.06.2023
Кремль опроверг слова Лукашенко о переговорах с Украиной об аренде Крыма
Крым — российский регион, он не может быть никем арендован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:32
2023-06-14T15:32
2023-06-14T22:05
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Крым — российский регион, он не может быть никем арендован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы имевшей место договоренности между Россией и Украиной об аренде Крыма.Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Лукашенко о том, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле якобы хотели договориться об аренде Крыма, и вопрос о том, действительно ли это так, Песков сказал: "Нет, это не так"."Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион", — подчеркнул Песков.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию Киева. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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владимир путин, александр лукашенко, россия, украина, белоруссия, оон
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Украина, Белоруссия, ООН
Кремль опроверг слова Лукашенко о переговорах с Украиной об аренде Крыма
Песков заявил, что Крым никто не может арендовать, поскольку это российский регион