https://ria.ru/20230614/krym-1878079057.html

Кремль опроверг слова Лукашенко о переговорах с Украиной об аренде Крыма

Кремль опроверг слова Лукашенко о переговорах с Украиной об аренде Крыма - РИА Новости, 14.06.2023

Кремль опроверг слова Лукашенко о переговорах с Украиной об аренде Крыма

Крым — российский регион, он не может быть никем арендован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:32

2023-06-14T15:32

2023-06-14T22:05

владимир путин

александр лукашенко

россия

украина

белоруссия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_979b95ab2f16fa453fa5517b70745cfa.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Крым — российский регион, он не может быть никем арендован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы имевшей место договоренности между Россией и Украиной об аренде Крыма.Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Лукашенко о том, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле якобы хотели договориться об аренде Крыма, и вопрос о том, действительно ли это так, Песков сказал: "Нет, это не так"."Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион", — подчеркнул Песков.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию Киева. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230609/razdel-1877319793.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, александр лукашенко, россия, украина, белоруссия, оон