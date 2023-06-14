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Греф допустил начало мирового экономического кризиса в ближайшие годы - РИА Новости, 14.06.2023
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00:11 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/krizis-1877918846.html
Греф допустил начало мирового экономического кризиса в ближайшие годы
Греф допустил начало мирового экономического кризиса в ближайшие годы - РИА Новости, 14.06.2023
Греф допустил начало мирового экономического кризиса в ближайшие годы
Мировая экономика в ближайшие годы может столкнуться с глобальным кризисом, при этом в отсутствие катаклизмов российская экономика будет продолжать расти,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T00:11
2023-06-14T00:11
россия
герман греф
сбербанк россии
рбк (медиагруппа)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мировая экономика в ближайшие годы может столкнуться с глобальным кризисом, при этом в отсутствие катаклизмов российская экономика будет продолжать расти, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике", - сказал он в интервью РБК. Греф отметил, что мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии, поэтому кризис рано или поздно произойдет. "Мы руководствуемся принципом: надейся на лучшее, просчитывай и готовься к худшему, извлекай максимальную пользу из того, что получилось. И это всегда есть в наших стратегических планах. Сейчас мы работаем над трехлетней стратегией и будем закладывать в том числе такой сценарий", - отметил он. Глава Сбербанка подчеркнул, что если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и не будет катаклизмов, то в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти. По прогнозу Грефа, в текущем году ВВП страны может вырасти на 2%, при этом дефицит бюджета сложится на уровне 2-3%. А уже в течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития, добавил глава Сбербанка. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.
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россия, герман греф, сбербанк россии, рбк (медиагруппа), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Герман Греф, Сбербанк России, РБК (медиагруппа), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Греф допустил начало мирового экономического кризиса в ближайшие годы

Глава Сбербанка Греф: мировая экономика в ближайшие годы может столкнуться с кризисом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГлава Сбербанка Г. Греф
Глава Сбербанка Г. Греф - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Сбербанка Г. Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мировая экономика в ближайшие годы может столкнуться с глобальным кризисом, при этом в отсутствие катаклизмов российская экономика будет продолжать расти, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«
"Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике", - сказал он в интервью РБК.
Греф отметил, что мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии, поэтому кризис рано или поздно произойдет. "Мы руководствуемся принципом: надейся на лучшее, просчитывай и готовься к худшему, извлекай максимальную пользу из того, что получилось. И это всегда есть в наших стратегических планах. Сейчас мы работаем над трехлетней стратегией и будем закладывать в том числе такой сценарий", - отметил он.
Глава Сбербанка подчеркнул, что если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и не будет катаклизмов, то в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти.
По прогнозу Грефа, в текущем году ВВП страны может вырасти на 2%, при этом дефицит бюджета сложится на уровне 2-3%. А уже в течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития, добавил глава Сбербанка.
По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.
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РоссияГерман ГрефСбербанк РоссииРБК (медиагруппа)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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