https://ria.ru/20230614/krizis-1877918846.html

Греф допустил начало мирового экономического кризиса в ближайшие годы

Греф допустил начало мирового экономического кризиса в ближайшие годы - РИА Новости, 14.06.2023

Греф допустил начало мирового экономического кризиса в ближайшие годы

Мировая экономика в ближайшие годы может столкнуться с глобальным кризисом, при этом в отсутствие катаклизмов российская экономика будет продолжать расти,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:11

2023-06-14T00:11

2023-06-14T00:11

россия

герман греф

сбербанк россии

рбк (медиагруппа)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756318217_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_72b8e16d77dee1a5a8405e15521c4461.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мировая экономика в ближайшие годы может столкнуться с глобальным кризисом, при этом в отсутствие катаклизмов российская экономика будет продолжать расти, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике", - сказал он в интервью РБК. Греф отметил, что мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии, поэтому кризис рано или поздно произойдет. "Мы руководствуемся принципом: надейся на лучшее, просчитывай и готовься к худшему, извлекай максимальную пользу из того, что получилось. И это всегда есть в наших стратегических планах. Сейчас мы работаем над трехлетней стратегией и будем закладывать в том числе такой сценарий", - отметил он. Глава Сбербанка подчеркнул, что если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и не будет катаклизмов, то в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти. По прогнозу Грефа, в текущем году ВВП страны может вырасти на 2%, при этом дефицит бюджета сложится на уровне 2-3%. А уже в течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития, добавил глава Сбербанка. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.

https://ria.ru/20230609/golod-1877182184.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, герман греф, сбербанк россии, рбк (медиагруппа), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)